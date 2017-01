Pierwsze wizualizacje Google Pixel 2

Sądząc po zdjęciach, telefon będzie bardzo smukły i może posiadać charakterystyczne płaskie boki ze ściętymi krawędziami. Tył najprawdopodobniej będzie pokryty szkłem.

Co ciekawe, w dolnej części przedniego panelu widoczne są dwie szczeliny, a na dolnej krawędzi nie ma kratki głośnika. Sugeruje to, że co najmniej pod jedną z nich znajduje się głośnik, a być może, będą to dwa, znajdujące się obok siebie głośniki stereo.

Pochodzenie renderów nie jest znane, więc nie należy traktować ich do końca poważnie, ale niewykluczone, że przynajmniej niektóre elementy trafią do ostatecznej wersji urządzenia.

Pixel 2 zadebiutuje najprawdopodobniej w drugiej połowie 2017 roku i będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 835.