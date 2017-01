Pierwszy na rynku zakrzywiony monitor ze śledzeniem wzroku

Acer Predator Z301CT to szczyt możliwości zanurzenia się w grze, czego dowodzi zdobycie nagrody "Najlepszej innowacji" w kategorii urządzeń peryferyjnych na targach CES 2017. Technologia śledzenia oczu Tobii to nowe narzędzie w arsenale graczy, które pomoże w intuicyjnym celowaniu i strzelaniu. Technologia śledzenia wzroku ma za zadanie wspomagać tradycyjne akcesoria do grania, aby uczynić rozgrywkę przystosowaną do siebie. Kamera automatycznie obraca się w miarę jak gracz spogląda na daną stronę ekranu. Postaci i środowisko w grze reagują na wzrok graczy. Dźwięki i grafika dynamicznie dopasowują się do kierunku patrzenia. Śledzenie wzroku Tobii można wykorzystać w ponad 45 grach, takich jak: Elite Dangerous, Deus Ex: Rozłam Ludzkości czy Watch Dogs 2. Dźwięk i obraz gry będzie zmieniał się zależnie od tego, gdzie skierowane są oczy gracza. Ponadto ultraszeroki ekran Full HD (2560 x 1080) o zakrzywieniu 1800R wzmacnia efekt zanurzenia w świecie gry.

Inne funkcje to szybkie odświeżanie z częstotliwością 200 Hz oraz czas reakcji wynoszący 4 ms. Szeroki 178-stopniowy kąt widzenia oraz wąska ramka zapewniają maksymalne pole widzenia. Ekran można pochylić od -5° do 35° i przesunąć o 120 mm w górę lub w dół. Dwa głośniki o mocy 3 W z technologią DTSTM Sound zapewniają jakość dźwięku pogłębiającą doświadczenie zanurzenia.

Acer Predator Z301CT będzie dostępny w Polsce na przełomie marca i kwietnia 2017 w cenie 4299 PLN.