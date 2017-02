Polska nisko w rankingu bezpieczeństwa sieciowego

Analiza ruchu internetowego w styczniu, przeprowadzona przez ekspertów z firmy Check Point, na podstawie danych z ThreatCloud Map wskazuje, że ogólny poziom bezpieczeństwa sieciowego w porównaniu z grudniem uległ nieznacznemu pogorszeniu. Najbezpieczniejszymi krajami w pierwszym miesiącu nowego roku są Barbados, Czarnogóra i Argentyna - to właśnie tam odnotowano najmniejszy odsetek skutecznych ataków. Na przeciwległym biegunie znalazły się Paragwaj, Uganda i Macedonia, które odznaczały się wskaźnikiem skutecznych ataków powyżej 90%. Według Check Point Security Report, tylko liczba ataków malware wzrosła w ciągu roku o 900% i wynosi obecnie 971 na godzinę!

Polska w najnowszym zestawieniu zamyka czołową światową „czterdziestkę" krajów o najwyższym stopniu bezpieczeństwa. Niestety, jest to spadek aż o 32 pozycje w stosunku do danych z grudnia 2016! Z indeksem bezpieczeństwa na poziomie 37,6, ulokowaliśmy się szóstej pozycji w UE (w zeszłym zestawieniu byliśmy numerem 2) i zostaliśmy wyprzedzeni m.in. przez Danię, Estonię, Belgię czy Bułgarię.

- Szeroki wachlarz zagrożeń, obserwowanych w styczniu, pokazuje przed jak poważnym zadaniem stoją działy IT firm i organizacji, by zabezpieczyć sieci przeciwko atakom. By bronić się przed hakerami, organizacje powinny stosować zaawansowane środki zapobiegawcze dla sieci, punktów końcowych i urządzeń mobilnych. - twierdzi Nathan Shuchami, szef działu prewencji zagrożeń w firmie Check Point.

W styczniu nastąpiły przetasowania wśród najpowszechniejszych typów tradycyjnego malware. Numerem jeden w 2017 roku został Kelihos - botnet, zaangażowany głównie w kradzież bitcoinów i spamming. Drugie miejsce należy do HackerDefender, natomiast trzecie do popularnego w 2016 roku ransomware Cryptowall, który w Polsce wciąż najczęściej atakuje firmowe sieci.

Wśród mobilnego malware, Triada zrzuciła z pozycji lidera HummingBad. Trzecie miejsce należy do Hidada, którego główną rolą jest wyświetlanie złośliwych reklam. Wszystkie trzy czołowe rodziny malware funkcjonują na urządzeniach z systemem Android.

Koszty ataków na firmowe dane są bardzo wysokie - z badania Cost of data Breach Study 2016 wynika, że pojedynczy koszt wycieku danych z sieci korporacyjnej wynosi 4 mln USD; natomiast Badanie Ponemon Institute dowiodło, że koszt jednorazowego ataku typu Malware na jedno urządzenie mobilne kosztuje w USA lub Wielkiej Brytanii średnio 9,5 tys. USD.