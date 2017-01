PowerWalker prezentuje ekonomiczną serię zasilaczy

W stosunku do modelu CP 3/3, w wersji CPE bateria działa nieco krócej. Rozwiązanie to przeznaczone jest do urządzeń, przy których czas podtrzymania odgrywa drugorzędną rolę. Wspomniane UPS-y przeznaczone są dla zaawansowanych sprzętów 3-fazowych, wymagających idealnych parametrów zasilania, których nasz dostawca energii niekoniecznie takie zapewnia.

UPS, który daje radę

Powyższa cecha nie powinna jednak odbić się na efektywności działania zasilacza, która - jak zapewnia producent - po włączeniu trybu ECO wynosi do 96%. Szeroki zakres mocy wyjściowej i zasięg częstotliwości stanowią z kolei wsparcie dla generatora prądotwórczego.

Zwiększ jego autonomię

Gdyby jednak ktoś chciał wydłużyć działanie akumulatora, zawsze może to zrobić zaopatrując się w dodatkowe akcesoria do zasilacza awaryjnego CPE 3/3. Mowa tu o dedykowanych modułach bateryjnych, mających wspomóc zamontowane w UPS-ie 16 akumulatorów 12V/9Ah.

Trzymaj rękę na pulsie

Zasilacze CPE wyposażono także w panel LCD, umożliwiający ciągłe monitorowanie pracy UPS-a. By pozyskać dokładne informacje związane z działaniem zasilacza awaryjnego, użytkownik może również skorzystać ze specjalnego oprogramowania ViewPower.

Zasilacze awaryjne CPE 3/3 dostępne są w wersjach o mocy 10000, 15000 i 20000 VA, a ich cena wynosi od 12500 zł do 19900 zł.