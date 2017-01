Powermat wchodzi do Polski

Powermat to innowacyjny system łączący funkcję bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego z inteligentną platformą mobilną. Jest on zgodny z otwartym standardem ustanowionym przez Fundację AirFuel, do której należą m.in. Samsung, Huawei, LG, AT&T, Blackberry czy HTC.