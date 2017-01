Projektory dla biznesu Epson EB-1700 i EB-2000

W biznesie liczy się pierwsze wrażenie. Seria EB-1795F umożliwia wyświetlanie wielkoformatowych prezentacji, także poza biurem. Te kompaktowe projektory bez problemu mieszczą się w torbie na laptopa i są idealnym rozwiązaniem dla przedstawicieli handlowych oraz innych osób, które często podróżują służbowo i muszą robić prezentacje w siedzibie klienta i innych miejscach. Ponadto model został wyposażony w szereg funkcji umożliwiających szybką konfigurację i prezentację, takich jak automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, korekcja geometrii obrazu w pionie i poziomie, dopasowanie do rozmiarów ekranu i komunikacja NFC. W połączeniu z szeregiem opcji łączności, takich jak Wi-Fi, WiDi i udostępnianie ekranu umożliwiają błyskawiczne uruchomienie prezentacji z wybranego urządzenia mobilnego, laptopa, a nawet pamięci USB. Obsługa gestami umożliwia szybkie przełączanie slajdów za pomocą przesunięcia ręką, natomiast funkcja podziału ekranu pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł.

Model EB-2265U należy do serii projektorów zapewniających lepszą jakość prezentacji biznesowych dla korporacji, MŚP i sektora edukacyjnego. Umożliwia skalowanie rozmiaru ekranu aż do 300 cali w rozdzielczości Full HD.

Konfiguracja urządzenia jest dziecinnie prosta dzięki precyzyjnej pomocy oraz funkcjom, takim jak automatyczne włączanie, kopiowanie ustawień OSD, automatyczna korekcja geometrii obrazu w pionie i poziomie i automatyczne dopasowanie obrazu do ekranu. Ponadto projektor oferuje szereg opcji łączności: WLAN, HDBaseT, dwa wejścia HDMI oraz udostępnianie ekranu. Okres eksploatacji lampy został wydłużony do 10 000 godzin w trybie eco, co ogranicza czas i koszty serwisu.

Funkcja udostępniania ekranu umożliwia łatwe współużytkowanie materiałów, a oprogramowanie do projekcji z wielu komputerów umożliwia obsługę nawet 50 komputerów PC podłączonych do jednego urządzenia (zgodne z Windows 10 i Mac). Aplikacja iProjection ułatwia udostępnianie materiałów z urządzeń mobilnych w środowiskach BYOD. Funkcja podziału ekranu pozwala jednocześnie wyświetlać materiały z dwóch źródeł i, podobnie jak EB-1795F, model ten można obsługiwać za pomocą gestów, co umożliwia szybkie przewijanie slajdów przesunięciem ręki.

Modele EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W i EB-1795F są teraz dostępne w cenach 3 536 zł, 5 012 zł, 5 848 zł, 6 563 zł (rekomendowane ceny bez VAT).

Projektory Epson EB-2265U, EB-2255U, EB-2250U, EB-2245U, EB-2165W, EB-2155W, EB-2140W, EB-2065, EB-2055 i EB-2040 kosztują odpowiednio 9 036 zł, 8 025 zł, 6 224 zł, 5 319 zł, 7 915 zł, 5 395 zł, 4 313 zł, 5 304 zł, 4 583 zł i 3 498 zł (rekomendowane ceny bez VAT).