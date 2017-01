Prosty w obsłudze NAS do użytku domowego

Wspomniany dysk sieciowy da się skonfigurować i korzystać z niego przy użyciu licznych aplikacji, zaś montaż dysków odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Dodatkowo urządzenie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Mac OS X i Unix, a więc użytkownik nie musi martwić się, że jego komputer nie będzie współpracował z AS3102T.

Z danymi w chmurach

Rolą NAS-a jest przede wszystkim dokonywanie przy jego pomocy kompleksowego backupu danych. AS3102T pozwala m.in. umieścić pliki w publicznych chmurach, takich jak Dropbox, Google Drive czy OneDrive, a także na zewnętrznych nośnikach.

Jak w kinie

Wśród przechowywanych danych na pewno znajdą się pliki z filmami i muzyką. NAS od Asustora umożliwia oglądanie wideo w jakości 4K. Dodatkowo dzięki aplikacji LooksGood istnieje opcja stworzenia osobnej bazy multimedialnej lub zaplanowania nagrania ulubionego programu TV. AS3102T wspiera także popularny, multimedialny program Kodi.

Brzmi dobrze

Analogiczną do LooksGood aplikacją jest jego muzyczny odpowiednik, SoundsGood - ta apka również ma ułatwić właściwą organizację plików. Model AS3102T wspiera wyjście audio 11.2 MHz - rozwiązanie to przekłada się na dobrą jakość dźwięku. NAS-a można także podłączyć do wzmacniacza dla jeszcze lepszego efektu.

Podziel się

AS3102T daje również sposobność do dzielenia się ze znajomymi np. zdjęciami czy własnoręcznie nagranymi filmami. Z NAS-a może korzystać równocześnie wiele osób, ale to właściciel urządzenia - jako administrator - ustala, kto ma dostęp do danych plików i w jakim zakresie.

Miej oko na wszystko

Prócz tego dysk sieciowy to także narzędzie ułatwiające monitorowanie domu. NAS-a można połączyć z zainstalowanymi w pomieszczeniach kamerami, a później obserwować rejestrowany przez nie obraz na urządzeniu mobilnym. AS3102T pozwala wyświetlać obraz z czterech kanałów, choć istnieje możliwość dokupienia ich większej ilości.

Twój portfel nie poczuje zmiany

Będąc gotowym do działania 24/7, produkt Asustora ma konsumować przy tym znacznie mniej mocy niż przeciętny PC-et - 7.47 W w stanie hibernacji i 13.7 W w trybie normalnej pracy - a więc nie będzie obciążać domowego budżetu.

Dysk sieciowy AS3102T kosztuje około 930 zł.