Quantum 470 Pro Rugged – gotowy do pracy w każdych warunkach

Goclever Quantum 470 Pro Rugged łączy w sobie wysoką wydajność i funkcjonalność. Smartfon został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor 1,5 GHz wspierany przez 2 GB pamięci RAM DDR3. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 6.0. Obudowa Quantum 470 Pro Rugged została wykonana z tworzywa sztucznego z elementami aluminium, a norma określająca stopień ochrony to IP68. Oznacza to, że telefon jest w pełni zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz wilgoci. Co więcej, 4,7-calowy ekran chroni Gorilla Glass 3, dzięki czemu nowy smartfon Goclever jest nie tylko odporny na kurz, wilgoć, zmiany temperatur oraz upadki, również na mokre powierzchnie, ale także na zarysowania.

Telefon został zaprojektowany z myślą o osobach ceniących wytrzymałość, ale nie zapominających o przydatnych udogodnieniach. Użytkownicy z pewnością docenią pojemny akumulator 4500 mAh, który wystarczy nie tylko na długie godziny pracy telefonu, ale w razie potrzeby może być powerbankiem dla innych urządzeń. Goclever Quantum 470 Pro Rugged posiada dwie wbudowane kamery: tylną 13 Mpix SW Sony Exmor i przednią 5 Mpix SW. Przydatnym rozwiązaniem są trzy funkcyjne przyciski na obudowie - SOS pozwala na szybkie wezwanie pomocy, PTT (Push To Talk) to możliwość korzystania z telefonu, po pobraniu odpowiedniego oprogramowania, jak z krótkofalówki oraz CAMERA, czyli spust migawki pozwalający na robienie zdjęć bez odrywania rąk od telefonu.

Najnowszy model z serii Rugged wyposażono również w fizyczny barometr mierzący ciśnienie i wysokość, kompas oparty o A-GPS oraz żyroskop. W urządzeniu nie zabrakło ważnych rozwiązań komunikacyjnych - poza LTE, WiFi i Bluetooth jest np. radiowy standard NFC. Quantum 470 Pro Rugged ma również port Dual SIM, slot karty MicroUSB oraz wejście słuchawkowe. W zestawie znajduje się ładowarka, słuchawki oraz adapter USB oraz zapasowe uszczelki zabezpieczające porty.

Goclever Quantum 470 Pro Rugged - cena 849 zł.