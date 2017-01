Razer przedstawił projekt Ariana

Razer Chroma to największa platforma podświetlenia RGB dla graczy, mogąca pochwalić się łączną liczbą ponad 5 milionów sprzedanych na świecie urządzeń. Wiele z wiodących gier AAA posiada zintegrowaną obsługę Razer Chroma - w tym tytuły takie jak "Overwatch" Blizzarda, "Call of Duty: Black Ops 3" Activision, czy "Shadow Warrior 2" polskiego studia Flying Wild Hog, wydany na świecie przez Devolver Digital.

Powiększa się także liczba partnerów, którzy poprzez integrację technologii Razer Chroma w swoich produktach przyczynią się do rozwoju całej platformy. Wśród partnerów znalazły się takie firmy jak Lenovo, NZXT, Antec, Lian Li, Wicked Lasers, Nanoleaf czy Asus, które otrzymają dostęp do ekosystemu Razer Chroma i palety 16.8 milionów kolorów dzięki zunifikowanemu API Razer Chroma Module.

Przedsmakiem tego, co kryje przyszłość platformy Razer Chroma, jest Projekt Ariana, który przenosi koncepcję podświetlenia RGB w zupełnie nowy wymiar - w przestrzeń pokoju gracza, wprowadzając tym samym rozgrywkę na wyższy poziom immersji. To rozwinięcie technologii Razer Chroma, komunikującej się w czasie rzeczywistym z grami, aby stworzyć dodatkowe efekty świetlne i wideo. Projekt Ariana na nowo definiuje możliwości zanurzenia się w świecie gry, a graczom pozwoli jeszcze pełniej przenieść się w świat gry, zwielokrotniając jego doświadczenia wizualne.

Projekt Ariana to projektor HD korzystający z ultra szerokiej soczewki typu „rybie oko" i zaawansowanego systemu przewarzania danych w czasie rzeczywistym, aby przenieść doświadczenia z gry w przestrzeń całego pokoju. System dostosowuje wyświetlany obraz elementów gry do rozmiarów, kształtów i elementów znajdujących się w pokoju. Dzięki parze kamer 3D rozpoznających głębię przestrzeni (wspomaganych opracowanym specjalnie do tego celu systemem automatycznej kalibracji), urządzenie automatycznie rozpoznaje kształty otoczenia oraz poziom oświetlenia by zapewnić optymalne parametry projekcji w każdym pokoju.

„To jest właśnie nasza wizja przyszłości systemu Razer Chroma" - powiedział Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razer."Pracujemy nad nową technologią projekcji wideo, pomyślanej tak, by umieścić gracza w samym środku jego gier.