Samsung Galaxy S7 edge w kolorze Blue Coral

Na polskim rynku debiutuje właśnie, nowa wersja kolorystyczna flagowca firmy Samsung: Blue Coral. To już szósty wariant Galaxy S7 edge. Pozostałe kolory telefonu to: Black Onyx, Gold Platinum, White Pearl, Silver Titanium oraz Pink Gold.

Samsung Galaxy S7 edge to reprezentant najpopularniejszej serii flagowych smartfonów z Androidem na świecie. To również smartfon, który wyznaczył pewne trendy w świecie urządzeń mobilnych i wprowadził do niego przynajmniej kilka innowacyjnych rozwiązań, które wykraczają daleko poza sam design.