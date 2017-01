Samsung Galaxy S8 – co o nim wiemy?

Samsung Galaxy S8 ma być już gotowy. Koreańczycy obecnie jedynie optymalizują jego oprogramowanie oraz poddają go wszystkim możliwym testom. Jak łatwo się domyślić, taka ostrożność wiąże się m.in. z zeszłoroczną sytuacją z Galaxy Note 7.

Według informacji umieszczanych przez kolejne serwisy branżowe, Galaxy S8 ma posiadać wąskie ramki boczne, a także zaokrąglony na krawędziach ekran. Na dole urządzenia nie znajdziemy już przycisku home, ma on zostać przeniesiony na tylny panel, tak jak w smartfonach LG G5 i Huawei P9.



Samsung S8 będzie rzekomo dostępny w dwóch wersjach. Odmiana Plus ma posiadać podwójny aparat, a "zwykła" pojedynczy. Wersje będą się różnić także przekątną wyświetlacza i najprawdopodobniej wariantami pamięci.

Na oficjalnym kanale YouTube Samsung Display opublikowano dwa filmy, które przedstawiają najważniejsze zalety mobilnych ekranów Super AMOLED. Najciekawsze jest jednak to, na jakim urządzeniu są prezentowane wspomniane panele. To intrygujący smartfon o dużej przekątnej ekranu i bardzo wąskich krawędziach bocznych. Internauci od razu skojarzyli go z nadchodzącym Galaxy S8. Wideo poniżej. Z materiału wideo pochodzi również zdjęcie główne w materiale.

Nadal nie wiadomo, czy po raz pierwszy zobaczymy S8 podczas targów MWC 2017 w Barcelonie - największej imprezie telekomunikacyjnej na świecie, czy dopiero kilka tygodni później, na specjalnym evencie Samsunga.