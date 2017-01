Smartfony Sony z ekranami OLED?

Sony w swoich smartfonach zaczynało od matryc TN, jednak w ostatnich latach skupiło się na rozwijaniu matryc IPS. Czy to czas na kolejną zmianę? Wszystko wskazuje na to, że tak. Według japońskiego portalu Nikkan, korporacja właśnie przymierza się do przesiadki na technologię OLED.



Nie dotyczy to jednak najbliższej generacji flagowców, ani też najprawdopodobniej kolejnej. Xperie mają być wyposażone w OLEDy dopiero w 2018 roku!



Technologia OLED ma przewagę nad tradycyjnym IPS pod kilkoma względami. Panele OLEDowe mogą być cieńsze, elastyczne, zużywają mniej energii, a barwy są z reguły nieco głębsze i bardziej nasycone, choć w ostatniej kwestii ta różnica się powoli zaciera.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL