Smartwatche od LG i Google

LG Watch Sport i LG Watch Style to modele wykorzystujące moc procesora Qualcomm Snapdragon Wear 2100 przeznaczonego do tzw. galanterii elektronicznej. To pierwsze zegarki pracujące na Android Wear 2.0, czyli najnowszym systemie operacyjnym Google stworzonym dla urządzeń „ubieralnych" (ang. Wearables"). Oba modele oferują wsparcie Asystenta Google, a LG Watch Sport obsługuje dodatkowo płatności Android Pay za pomocą technologii NFC. Nowe smartwatche LG posiadają ulepszony interfejs użytkownika, udoskonalony system obsługi wiadomości oraz zaawansowane funkcje dla fanów aktywności fizycznej, które mogą znaleźć w aplikacji Google Fit.

Pierwsze zegarki z systemem Android Wear 2.0

Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu Android Wear 2.0 Asystent Google jest zawsze pod ręką - a w zasadzie na nadgarstku. Funkcja pozwala użytkownikom odpowiadać na wiadomości, ustawiać przypomnienia, a nawet pytać o drogę. Wystarczy przytrzymać przycisk włączania lub powiedzieć „OK, Google". Aplikacja Google Fit ułatwia natomiast spełnianie swoich sportowych ambicji - śledzi przebieg aktywności, proponuje trening siłowy i służy fachową poradą. Zegarek posiada także aplikację sklepu Google Play, dzięki czemu użytkownik może pobrać i zainstalować na nim inne ulubione aplikacje.

Zegarki LG Watch Sport i LG Watch Style wyposażono w okrągły wyświetlacz oraz obracany przycisk boczny, który zapewnia prostą i wygodną obsługę. By odczytać wiadomości, przewinąć menu aplikacji lub sprawdzić listę powiadomień, wystarczy obrócić przycisk palcem. Tarczę zegarka można dostosować do indywidualnych potrzeb, tworząc nawet osiem różnych konfiguracji - wszystko po to, by najważniejsze informacje były widoczne na pierwszy rzut oka. Co więcej, system Android Wear 2.0 usprawnia korzystanie z funkcji obsługi wiadomości dostępnej w zegarku. Użytkownik może pisać wiadomości odręcznie lub za pomocą klawiatury. Została dodana także opcja wyboru automatycznie generowanej przez funkcję Smart Reply odpowiedzi, która wykorzystuje technologię uczenia się maszyn opracowaną przez Google.

LG Watch Sport: samodzielne urządzenie, które daje poczucie niezależności

LG Watch Sport to całkowicie samodzielny, pełen licznych funkcjonalności, inteligentny zegarek zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy prowadzą dynamiczny, aktywny tryb życia. Nowy model jest pierwszym smartwatchem z systemem operacyjnym Android Wear, który wykorzystuje procesor mobilny Snapdragon Wear 2100 do obsługi łączności 4G LTE i szeregu niezależnych funkcji. Dzięki niemu zegarek staje się niezależnym od telefonu urządzeniem, które samodzielnie obsługuje aplikacje. Co więcej dzięki wbudowanemu modułowi GPS, oferuje funkcje szczególnie ważne dla biegaczy i sportowców, a dzięki obsłudze Android Pay umożliwia mobilne płatności (wystarczy przyłożyć nadgarstek do czytnika).

Urządzenie posiada jasny 1,38-calowy, okrągły wyświetlacz P-OLED, obudowę ze stali nierdzewnej 316L i szkła Gorilla Glass 3 oraz trwały termoplastyczny poliuretanowy pasek o wysokiej odporności na kurz i wodę, zgodnej z normą IP68. Zegarek LG Watch Sport wyposażono także w czujnik fotopletyzmograficzny (PPG) pozwalający na precyzyjne śledzenie pulsu podczas ćwiczeń i odpoczynku.

LG Watch Style: mały, smukły i stylowy

Zegarek LG Watch Style to mały, smukły i stylowy dodatek zaprojektowany z myślą o mieszkańcach miast, którzy cenią sobie wyjątkowy wygląd i praktyczne funkcje smartwatcha. Nowy model to wszystkie niezbędne udogodnienia zamknięte w eleganckiej formie. Konsumenci będą mieli do wyboru trzy atrakcyjne wersje kolorystyczne: srebrną, tytanową i w odcieniu różowego złota, a odpinany pasek pozwoli na jeszcze dokładniejsze dopasowanie dodatku do nastroju i okazji. Koperta zegarka ma zaledwie 10,79 mm grubości, więc z łatwością zmieści się w każdym rękawie. Dzięki wysokiej wodoszczelności zgodnej z normą IP67 użytkownik nie musi martwić się także o zachlapania.

Oba zegarki, LG Watch Sport i LG Watch Style, zostaną zaprezentowane podczas targów MWC 2017 w Barcelonie, które odbędą w dniach 27 lutego - 2 marca.