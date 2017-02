Sony wprowadza nowy obiektyw G Master

Pierwszy z nowo ogłoszonych obiektywów należy do flagowej serii Sony G Master. Jest to teleobiektyw stałoogniskowy FE 100 mm F2,8[i] STF GM OSS (SEL100F28GM), który dzięki unikatowej technologii STF (Smooth Trans Focus) zapewnia nadzwyczajny wygląd nieostrych fragmentów obrazu - tzw. efekt „bokeh". Do oferty dodano także teleobiektyw stałoogniskowy FE 85 mm F1,8 (SEL85F18): lekki i nieduży model, po który chętnie sięgną pasjonaci fotografii portretowej.

Firma Sony ogłosiła również wprowadzenie nowej, kompaktowej lampy błyskowej o dużej mocy (HVL-F45RM). Jest ona wyposażona w radiowy system łączności bezprzewodowej i idealnie nadaje się do profesjonalnego fotografowania pełnoklatkowymi korpusami z serii Sony α7.

Teleobiektyw stałoogniskowy FE 100 mm F2,8i STF GM OSS

Ten specjalnie zaprojektowany teleobiektyw stałoogniskowy do korpusów z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu wyróżnia się wyglądem nieostrych fragmentów obrazu oraz charakterystyczną dla całej serii Sony G Master, wyjątkową rozdzielczością optyczną. Docenią go przede wszystkim osoby specjalizujące się w zdjęciach portretowych, ślubnych, przyrodniczych, i fotografowie mody.

Imponujące możliwości rozmywania nieostrych fragmentów obrazu są zasługą zaawansowanej konstrukcji optycznej, w której wykorzystano 11-listkową przysłonę oraz specjalną soczewkę apodyzacyjną. Soczewka ta przypomina filtr neutralnie szary, ale jej gęstość optyczna zwiększa się w miarę wzrostu odległości od osi optycznej. W efekcie na fotografii widać piękne przejścia między ostrymi a miękko rozmytymi fragmentami obrazu. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa gładkość efektu „bokeh", zwiększająca głębię i plastyczność zdjęć. Pozwala ona ukazać główny motyw ujęcia w naturalnie wyglądającym, przyjemnym dla oka kontraście do rozmytych elementów kompozycji znajdujących się zarówno w tle, jak i na pierwszym planie. Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazu konstruktorzy obiektywu do minimum ograniczyli zjawisko winietowania.

Nowy obiektyw 100 mm współpracuje zarówno z systemem AF opartym na detekcji kontrastu, jak i z systemem AF, który opiera się na detekcji fazy w płaszczyźnie ogniskowej. Do uzyskania bardzo szybkiego i dokładnego działania systemu AF przyczynia się precyzyjny, cichy mechanizm bezpośredniego napędu Direct Drive SSM (Super Sonic Motor). Maksymalny współczynnik powiększenia modelu SEL100F28GM wynosi 0,25x. Obiektyw jest wyposażony w pierścień przełącznika trybu makro, stabilizator obrazu Optical SteadyShot, konfigurowalny przycisk blokady ostrości, przełącznik AF/MF, pierścień przysłony oraz uszczelnienia chroniące przed pyłem i wilgocią.

Teleobiektyw stałoogniskowy FE 85 mm F1,8

Model SEL85F18 to teleobiektyw stałoogniskowy łączący wyjątkową uniwersalność zastosowania z lekkością i niewielkimi wymiarami. Model ten doskonale spełni potrzeby i oczekiwania użytkowników profesjonalnych oraz zaawansowanych fotoamatorów, którzy dopiero zaczynają używać korpusu z matrycą formatu APS-C lub pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu. Duża przysłona F1,8 oraz ogniskowa 85 mm pozwalają wykonywać imponujące, wyjątkowo ostre portrety z miękko rozmytym tłem.

9-listkowa przysłona kołowa gwarantuje gładki, naturalny wygląd nieostrych fragmentów obrazu. Za szybkie, dokładne, a przy tym ciche ustawianie ostrości odpowiada zespół dwóch silników liniowych. Obiektyw został też wyposażony w przycisk blokady ostrości. Użytkownik ma możliwość łączenia funkcji obiektywu z funkcjami korpusu, takimi jak popularny czujnik zbliżenia oka Eye-AF. Na tubusie znajduje się także precyzyjny pierścień regulacji ostrości oraz przełącznik AF/MF, a całości dopełniają zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią.iii

Kompaktowa lampa błyskowa z radiowym systemem sterowania

Nowa lampa błyskowa Sony HVL-F45RM powiększa ofertę firmy w zakresie systemu oświetlenia ze sterowaniem radiowym. Nowy model lampy w połączeniu z wprowadzonym wcześniej sterownikiem bezprzewodowym FA-WRC1M oraz odbiornikiem FA-WRR1 tworzy kompaktowe rozwiązanie o profesjonalnych możliwościach.

Lampa została zaprojektowana jako uzupełnienie niewielkich korpusów Sony z mocowaniem typu E, w tym pełnoklatkowych modeli α7. Znaczna moc błysku - GN45[iv] - gwarantuje dostateczną ilość światła nawet podczas zdjęć w świetle odbitym i przy synchronizacji z krótkimi czasami ekspozycji (HSS). Dzięki systemowi łączności radiowej lampa HVL-F45RM może pełnić rolę nadajnika bądź odbiornika o zasięgu do 30 m[v], dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach umożliwiających twórcze kształtowanie oświetlenia. W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na błyskach sterujących, lampy z systemem radiowym działają poprawnie nawet w ostrym świetle słonecznym i wówczas, gdy na linii między poszczególnymi elementami systemu znajdą się jakieś przeszkody.

Imponująca jest wydajność źródła zasilania lampy HVL-F45RM: wystarcza ono na 210 błysków. Głowicę urządzenia można obracać w pełnym zakresie 360° oraz odchylić o 150° w górę i 8° w dół. Funkcjonalność urządzenia zwiększają takie elementy, jak nowy, duży, jasny i czytelny wyświetlacz LCD, lampa LED, konstrukcja chroniąca przed pyłem i wilgocią3 oraz zmodernizowany system menu, wzorowany na rozwiązaniach z najnowszych aparatów Sony.

Dostępność

Sprzedaż wszystkich nowych produktów rozpocznie się w marcu 2017 r.