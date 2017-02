Synology - premiera DiskStation Manager 6.1

Nagradzany system DSM jest nieustannie rozwijany, aby pomóc firmom w rozwiązywaniu nowych problemów. Nowa wersja zapewnia lepszą wydajność infrastruktury IT z serwerem Active Directory Server, szybsze natychmiastowe kopiowanie po stronie serwera w małych i średnich firmach, zwiększa niezawodność dzięki funkcji automatycznej naprawy plików, zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo i nie tylko.

Do kluczowych funkcji DSM 6.1 należą:

System plików nowej generacji: Większy zasięg systemu plików Btrfs umożliwia zastosowanie zaawansowanych technologii ochrony danych na większej liczbie modeli Synology NAS, w tym funkcję automatycznej naprawy plików i natychmiastowe kopiowanie po stronie serwera w małych i średnich firmach.

Pakiet Active Directory Server: Przekształć swoje urządzenie Synology NAS w kontroler domeny i ułatw sobie zarządzanie infrastrukturą IT, tworząc polityki automatycznego instalowania aktualizacji w określonych programach lub systemach na wszystkich komputerach używanych przez pracowników, bez konieczności odwiedzenia każdego z nich.

Szyfrowanie folderu współdzielonego: W dowolnym momencie możesz zaszyfrować wstępnie utworzone foldery współdzielone, w tym folder homes. Foldery współdzielone możesz teraz zamontować automatycznie, wykorzystując do tego fizyczne dyski flash USB, dzięki czemu nie musisz już pamiętać kluczy szyfrowania. Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo i wygodę.

Funkcja Seagate IronWolf Health Management (IHM): Dzięki wyjątkowej współpracy możliwe było zastosowanie w produktach NAS firmy Synology narzędzia IronWolf Health Management firmy Seagate. Inteligentne analizy i informacje umożliwiające użytkownikom podjęcie odpowiednich działań poprawiają skuteczność monitorowania statusu dysków twardych IronWolf i IronWolf Pro na Synology NAS z systemem DSM w wersji 6.1 i nowszej, co zapewnia nieustanną ochronę danych użytkowników.

Całkowicie nowe aplikacje umożliwiające udostępnianie, wyszukiwanie i organizowanie danych

Synology Universal Search: Potężne narzędzie do wyszukiwania, które pomaga użytkownikom znaleźć wszystko na ich urządzeniach Synology NAS, w tym multimedia i aplikacje oraz oferuje szybki podgląd zawartości pliku i metadanych - wystarczy jedno kliknięcie.

USB Copy 2.0: USB Copy to wygodne i przydatne narzędzie dla osób, które często przechowują dane na dyskach USB. Umożliwia ono zapisywanie kopii zapasowych plików na lub z urządzenia Synology NAS poprzez podłączenie do niego urządzenia pamięci masowej USB. Elastyczne reguły umożliwiają użytkownikom dokładne określenie folderów przeznaczonych do skopiowania.

Ulepszona ochrona danych i pakiety zapewniające ciągłość działania firmy

Snapshot Replication: Obecna w systemie DSM 6.1 aplikacja Snapshot Replication oferuje replikację szyfrowanego folderu współdzielonego firmom, które posiadają dane wrażliwe, replikację lokalną będącą dodatkową warstwą zabezpieczającą oraz automatyczne wstrzymywanie i wznawianie podczas replikacji, co pozwala skutecznie zoptymalizować przepustowość sieci.

Hyper Backup: Najnowsza wersja aplikacji Hyper Backup zapewnia bezpieczeństwo kopii zapasowych dzięki zaawansowanemu procesowi sprawdzania integralności, zmniejsza użycie pamięci dzięki lepszemu usuwaniu duplikatów danych, a także umożliwia użytkownikom dopasowanie strategii przechowywania wersji.

Synology High Availability: Podczas stosowania klastra high-availability funkcja Synology High Availability obsługuje uruchamianie testów S.M.A.R.T. oraz włączanie SSD TRIM na obu serwerach, a także umożliwia dodanie serwera kworum przez użytkowników. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia rozdwojenia jaźni oraz zwiększa ciągłość działania usługi i spójność danych.

Virtual DSM Manager: Wersja beta umożliwia bezproblemowe przeniesienie instancji wirtualnych DSM pomiędzy dwoma serwerami Synology NAS; w tym czasie dane są przechowywane na trzeciej maszynie w celu uniknięcia przerwania działania usługi. Ponadto przy użyciu technologii migawki dostępnej na wolumenach Btrfs aplikacja Virtual DSM Manager może sklonować i przywrócić całe maszyny w ciągu kilku sekund.

Więcej przydatnych funkcji: Zaawansowany system operacyjny NAS zawiera także RAID F1 dla serii XS oraz aktualizację SMB 4.4 umożliwiającą obsługę rzadkich plików.