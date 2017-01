Synology Router RT2600ac z usługą VPN Plus

Inteligentne rozwiązanie sieciowe dla domu i firmy

W celu poprawy komfortu użytkowania i wydajności sieci, router RT2600ac wykorzystuje dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz. Wyposażono go również w najnowsze, certyfikowane moduły radiowe 802.11ac Wave 2 z obsługą technologii MU-MIMO pozwalającej na nawiązywanie szybszych połączeń z większa liczbą urządzeń. Dodatkowo dzięki funkcji Smart Connect router RT2600ac może w inteligentny sposób zoptymalizować jakość połączenia, równoważąc pracę urządzeń pracujących w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz oraz zapewniając im maksymalny zasięg i przepustowość. Podwójna sieć bezprzewodowa z dwupasmową łącznością o przepustowości 2,0 Gb/s pozwala użytkownikom korzystać z dwóch szybkich światłowodowych połączeń z Internetem, zapewniając jednocześnie równoważenie obciążeń i funkcję przełączania awaryjnego.

Router RT2600ac korzysta z systemu operacyjnego Synology Router Manager (SRM) zapewniającego profesjonalne narzędzia do zarządzania siecią za cenę atrakcyjną dla zwykłego użytkownika. Funkcja QoS (Quality of Service) zapewnia możliwość monitorowania użycia przepustowości i sterowania nią nie tylko według urządzeń, ale też poszczególnych aplikacji. Nawet przy włączonym zaawansowanym sterowaniu ruchem oraz wykrywaniu aplikacji mechanizm przyspieszenia sprzętowego pozwala zachować wysoka wydajność i przepływność dla wszystkich podłączonych urządzeń. Router RT2600ac posiada certyfikat Wi-Fi i DLNA.

Potężne, a jednocześnie intuicyjne rozwiązanie VPN

Wprowadzenie usługi VPN Plus w routerach RT2600ac i RT1900ac firmy Synology zapewnia biurom domowym i małym firmom nowe doświadczenia w pracy biurowej. Usługa WebVPN pozwala użytkownikom na dostęp do usług sieciowych bez korzystania z klienta sprawiając, że praca zdalna jest tak łatwa, jak otwarcie przeglądarki. Tym osobom, które potrzebują połączenia z serwerem plików lub możliwości zdalnego wykonywania konserwacji funkcja Synology SSL VPN zapewnia najwyższą wydajność uzupełnioną o szyfrowanie SSL oraz łatwą konfigurację.

Co więcej, usługa VPN Plus wyposażona została w kompleksowy zestaw narzędzi dla administratorów do zarządzania uprawnieniami i ruchem umożliwiając wizualizację i optymalizację sieci. Obsługa dużej liczby protokołów, takich jak SSTP, OpenVPN, PPTP i L2TP over IPSec sprawia, że usługa VPN Plus bezproblemowo integruje się ze wszystkimi środowiskami.

VPN Plus umożliwia jednoczesne korzystanie z jednego darmowego konta z dostępem do usług WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP. Dla skorzystania z większej liczby jednoczesnych połączeń, w przyszłości można będzie kupić dodatkowe licencje.