TCL P60 - z technologią HDR

Seria P60 posiada system dźwiękowy DTS Premium oraz Dolby Digital Plus. System DTS Premium to ulepszenia technologiczne dla osiągnięcia jeszcze lepszej jakości dźwięku.



Te ulepszenia to między innymi funkcja regulacji głośności, która utrzymuje równy poziom dźwięku przez cały czas. Dialog Clarity sprawia, że wszystkie dialogi i głosy są czyste, nawet przy niskim poziomie głośności, a funkcja Broad Sweetspot pozwala na zwiększenie przestrzeni, w której odbiór dźwięku z telewizora jest najlepszy. Ponadto zapewnia on wirtualny dźwięk przestrzenny najnowszej generacji, korekcję głośników oraz mocny bas.

Seria P60 TV to również Picture Performance Index (PPI) 1200 oraz Micro Dimming Pro, technologia, która tworzy jeszcze głębszy poziom czerni, a jednocześnie poprawia ostrość oraz głębię kolorów.



Ta seria jest wyposażona w najnowsza wersję systemu Android TV, 6.0.1, która gwarantuje dostęp do bogatego zasobu aplikacji w Google Play Store oraz korzystanie ze funkcji Smart TV takich jak T-Cast Dual way, Google Cast oraz Wyszukiwanie Głosowe. Dodatkowo, użytkownicy mogą oglądać na telewizorze treści Netflix 4K oraz Youtube 4K.

P60 jest wyposażony jest z pełną gamę możliwości połączenia: poprzez WiFi, HDMI (3x2.0a), USB (1x3.0 + 1x2.0) oraz MHL. Połączenie Bluetooth pozwala na połączenie telewizora z głośnikami lub innym urządzeniem.

Seria TCL P60 będzie dostępna od lutego/marca 2017 w rozmiarach 43", 49", 55" oraz 65", w sugerowanych cenach detalicznych:



43'': 2 249 PLN

49'': 2 699 PLN

55'': 3 199 PLN

65'': 5 599 PLN