Telefunken Outdoor LTE - wytrzymałość w rozsądnej cenie

Wodoodporna, zaprojektowana w sportowej estetyce obudowa urządzenia wykonana została z myślą o ekstremalnych warunkach użytkowania. Stworzony zgodnie z wymaganiami normy IP68, TELEFUNKEN Outdoor LTE ma poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Urządzenie odporne jest na wilgoć, zanurzenie w wodzie, upadki, uderzenia i wstrząsy, a także błoto, kurz i pył. Dlatego też Outdoor LTE sprawdzi się jako smartfon dla wielbicieli zimowych i letnich sportów ekstremalnych, myśliwych i wędkarzy, jak również jako narzędzie pracy dla osób, które spędzają dużo czasu w terenie, warsztacie lub na budowie.

Telefunken Outdoor LTE wyposażony jest w czterordzeniowy procesor MediaTek MTK6735 z zegarem 1.3GHz, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci ROM z opcją powiększenia jej o 32 GB dzięki karcie SD. Dotykowy ekran IPS o przekątnej 4,5 cala i rozdzielczości FWVGA 854x480 pokryty został odpornym na zarysowania hartowanym szkłem. Szybki dostęp do internetu gwarantuje zastosowanie nowoczesnej technologii LTE Cat. 4. Kolejnym atutem modelu jest pojemna bateria (3200 mAh) pozwalająca na długi czas pracy urządzenia w sytuacji braku możliwości podłączenia go do źródła zasilania. Smartfon wyposażony jest także w dwa aparaty - główny z matrycą 8 Mpx i autofocusem oraz przedni z matrycą 2 Mpx. Posiadacze dwóch numerów telefonu ucieszą sią natomiast z funkcji DualSim.

Telefunken Outdoor LTE można kupić w sieci Plus.