Tenda AC15 – inteligentny, dwupasmowy router

Tenda AC15 - zbuduj multimedialną sieć

Router Tenda AC15 oferuje prędkość przesyłu danych do 1900 Mbps. Urządzenie posiada wbudowane wzmacniacze o dużej mocy, a także trzy zewnętrzne anteny. Jest także wyposażone w technologię Beamforming+. Właściwości te sprawiają, że router AC15 umożliwia korzystanie ze strumieniowania danych bez opóźnień podczas gry, a także nieprzerwaną transmisję wideo w obrębie naszej sieci. Przedsiębiorstwo nie zapomina o ekologii i oszczędzaniu energii. Model AC15 wyposażony jest w funkcję inteligentnego grafika sieci bezprzewodowej. Pozwala on na automatyczne włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi w celu przejścia w tryb niskiego poboru energii.

Wysoka wydajność priorytetem

Tenda AC15 jest zaprojektowany w taki sposób, aby oferować najwyższą prędkość dla wszystkich urządzeń. Całkowita prędkość routera sięga aż 1900 Mbps. Dzięki procesorowi Broadcom model ten oferuje nieprzerwaną szerokopasmową transmisję danych. Za sprawą wysokiej klasy podzespołów możliwe jest korzystanie z takich rozrywek jak oglądanie wideo w wysokiej jakości, czy granie w gry on-line.

Kolejną ważną cechą routera jest duży zasięg sygnału bezprzewodowego. To dzięki wzmacniaczom o dużej mocy jak i zewnętrznym antenom o dużej wydajności. Pozwalają one na zwiększenie zakresu wykrywania sieci oraz oferują dużą stabilność łącza. Model AC15 wykorzystuje technologię Beamforming+. Skupia ona sygnały bezprzewodowe w urządzeniu odbiorczym zamiast zwykłego wysyłania sieci w głównym kierunku. Technologia ta ogranicza zakłócenia pochodzące z innych urządzeń, dzięki czemu otrzymujemy silne połączenie z siecią bezprzewodową.

Tenda AC15 wyposażony jest w port USB 3.0. Za jego pomocą możemy podłączyć do sieci drukarkę lub dysk zewnętrzny. Pozwoli to na dzielenie się plikami z innymi użytkownikami naszej sieci. Co ciekawe, serwery FTP i druku pozwalają na łatwe drukowanie plików nawet wtedy, kiedy jesteśmy poza domem.

Inteligentne zarządzanie i łatwa konfiguracja routera

Routery firmy Tenda wyposażone są w funkcję inteligentnego zarządzania siecią Wi-Fi. Za jej pomocą możemy ustawić idealny dla nas zakres czasowy, a AC15 automatycznie wyłączy i włączy sieć bezprzewodową a także wskaźniki diod LED. Pozwoli to na obniżenie poboru mocy. Wszystko dzieje się bez naszej ingerencji, dlatego nie musimy o tym myśleć. Router zrobi to za nas.

Inżynierowie firmy Tenda wiedzą, że konfiguracja routera może być kłopotliwa. Dlatego też stworzyli przyjazny i łatwy kreator ustawień, który w intuicyjny sposób poprowadzi nas przez proces pierwszego użycia routera. Dodatkowo za pomocą smartfona, czy tabletu możemy dowolnie konfigurować nasz sprzęt. Nie tylko za pośrednictwem przeglądarki, lecz także aplikacji mobilnej Tenda.

Router Tenda AC15 dostępny jest u autoryzowanych dystrybutorów firmy w Polsce. Jego cena oscyluje w granicach 400 złotych brutto.