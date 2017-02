Tenda AC9 – dwupasmowy, gigabitowy router

Szybka sieć AC1200 w każdym domu

Tenda AC9 oferuje dwupasmową gigabitową sieć bezprzewodową w standardzie 802.11 ac. Model ten wyposażony jest w procesor Broadcom ARM Cortex-A7, a także 128 MB pamięci DDR3. Podzespoły te zapewniają najwyższą wydajność w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pasmo 2,4 GHz oferuje prędkość 300 Mbps, natomiast 5 GHz pracować może z prędkością do 867 Mbps. Dzięki temu łącznie użytkownik może uzyskać nawet 1167 Mbps. Jest to trzy razy większa prędkość niż w przypadku standardowych routerów Wireless-N. Dzięki tak dużej prędkości Tenda AC9 świetnie nadaje się do streamingu HD, grania w gry on-line, a także do zadań, które wymagają dużej przepustowości. Sprzęt ten może osiągać wysoką prędkość przesyłania danych nawet na dużych odległościach. To za sprawą anten o wysokiej jakości, które oferują duży zasięg sieci bezprzewodowej. Niezawodność połączenia zapewnia także technologia Beamforming+, która zmniejsza zakłócenia spowodowane innymi urządzeniami radiowymi.

Tenda AC9 oferuje dobrą jakość i wydajne podzespoły

Router korzysta z chipsetu firmy Broadcom. Zapewnia on bardzo dużą stabilność sieci. Dzięki wykorzystywaniu tak bardzo zaawansowanych podzespołów możemy wykorzystywać w pełni prędkości standardu 802.11ac.

AC9 wyposażony jest w interfejs USB. Pozwala on na podłączenie zewnętrznego dysku co pozwoli na skonfigurowanie wewnętrznego serwera. Dzięki niemu użytkownicy naszej sieci będą mogli korzystać z plików. Jeśli podłączymy do routera drukarkę sprawimy, że wszyscy użytkownicy sieci będą mogli z niej korzystać bezpośrednio ze swojego sprzętu.

Łatwa konfiguracja, ekologia priorytetem

Interfejs, który tworzyli inżynierowie Tendy dopracowany jest do perfekcji. Dzięki czemu konfiguracja dostępu do Internetu trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Nie ważne, czy jesteś doświadczonym entuzjastą komputerów, czy początkującym użytkownikiem. Oprogramowanie w prosty i intuicyjny sposób przeprowadzi każdego przez proces konfiguracji.

Jeśli zależy nam na oszczędzaniu energii powinniśmy wyłączać urządzenia elektryczne. Tenda AC9 zrobi to za nas. Po ustawieniu optymalnego czasu pracy router sam wyłączy oraz włączy połączenie Wi-Fi. Co ciekawe, w trybie oszczędzania energii oprócz dezaktywacji sieci bezprzewodowej wyłączane są także diody LED, a nasz router nie zajmuje pasma innym urządzeniom.

Router Tenda AC9 dostępny jest u autoryzowanych dystrybutorów firmy w Polsce. Jego cena oscyluje w granicach 230 złotych brutto.