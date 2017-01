Ulefone Armor – smartfon gotowy na wszystko

Obudowa urządzenia została wykonana z mieszanki poliwęglanu i materiału TPU, dzięki którym konstrukcja jest odporna na upadki, wstrząsy i umożliwia pracę w temperaturach od -40 do 80 stopni Celsjusza. Ulefone Armor posiada obudowę z certyfikatem ochrony IP68 co oznacza, że jest w pełni odporny na wnikanie pyłu i może być zanurzony w wodzie na głębokość 1,2 metra przez pół godziny. Urządzenie dysponuje fizycznymi przyciskami nawigacyjnymi i dedykowanym przyciskiem SOS, po naciśnięciu którego smartfon automatycznie wyśle współrzędne geograficzne lub zadzwoni do wskazanych wcześniej kontaktów.

W telefonie zastosowano 4,7-calowy wyświetlacz HD, wykonany w technologii LTPS, który został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Urządzenie działa pod kontrolą 8-rdzeniowaej jednostki Cortex-A53 o taktowaniu 1,3 GHz, wspieranej przez 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, przeznaczonej na system operacyjny Android 6.0 Marshmallow oraz pliki użytkownika.

Ulefone Armor został wyposażony w aparaty o rozdzielczości 13 i 5 megapikseli z diodą doświetlającą i przyciskiem spustu migawki. Bateria o pojemności 3500 mAh pozwala na 300 godzin czuwania i 6 godzin rozmów telefonicznych. Producent zadbał o to, aby smartfon umożliwiał łączność w dowolnej części świata. Urządzenie wspiera 18 różnych częstotliwości (w tym LTE m.in. w paśmie 800), dual SIM, łączność GPS, GLONASS i NFC.

Sugerowana cena detaliczna Ulefone Armor wynosi 999 złotych brutto. Smartfon jest objęty 24-miesięczną gwarancją realizowaną na terenie kraju i dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i pomarańczowym. Aby być pewnym, że produkt pochodzi z oficjalnej dystrybucji i posiada pełne wsparcie w Polsce, należy zwrócić uwagę na hologram CK MEDIATOR na opakowaniu