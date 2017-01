Windows 10 Creators Update - zmiana polityka aktualizacji

Po pierwsze, użytkownik będzie mógł w ustawieniach wyłączyć automatyczne aktualizowanie sterowników. Oprócz tego, aktualizację samego systemu będzie można odkładać, ale maksymalnie o 35 dni. Po upływie tego okresu, Windows wymusi uaktualnienie.



Dodatkowo modyfikacji ulegnie polityki aktualizacji sterowników, która była dotychczas utrapieniem użytkowników okienek. System automatycznie aktualizował sterowniki, co prowadziło często to instalacji wadliwego oprogramowania, a co za tym idzie nieprawidłowego działania niektórych funkcji i programów.