X4 Soul –smartfon z podwójnym aparatem

Dwa aparaty urządzenia wzajemnie się uzupełniają, główny o rozdzielczości 13Mpx z przesłoną f/2.0 rejestruje najdrobniejsze szczegóły nawet w warunkach słabego oświetlenia, natomiast drugi aparat o rozdzielczości 5Mpx , zbiera informacje o wizualnej głębi i tworzy efekt rozmycia tła, zbliżony do rezultatów uzyskiwanych przez cyfrowe lustrzanki.

Smartfon posiada także aparat przedni o rozdzielczości 13Mpx z funkcją Wypełnienia Światłem oraz szerokim kątem widzenia obiektywu wynoszącym 80°, perfekcyjny dla zdjęć większej grupy przyjaciół.

X4 Soul posiada konstrukcję wykonaną w 97% z metalu, natomiast jego zaokrąglony, profil stara się być idealnie dopasowany do dłoni użytkownika. 5.5-calowy wyświetlacz IPS Full HD dostosowuje swoją jasność do zmian w otoczeniu, nawet przy wystawieniu go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Panel 2.5D dodaje X4 Soul nowoczesnego wyglądu, natomiast szkło ochronne Corning Gorilla Glass 3 zapewnia trzykrotnie wyższą odporność na upadki.

X4 Soul zapewni komfortowe doświadczenie użytkowania dzięki 4GB pamięci RAM oraz procesorowi Octa-Core o częstotliwości taktowania 2.0GHz. 64GB wbudowanej pamięci wewnętrznej można rozbudować za pomocą karty microSD nawet do 128GB w trybie pojedynczej karty SIM.

W kontekście bezpieczeństwa, X4 Soul zapewnia ochronę danych użytkownika poprzez przedni czytnik linii papilarnych oraz sekcję Prywatnej Przestrzeni, gdzie dokumenty są szyfrowane specjalnym algorytmem. Co więcej, urządzenie jest wyposażone w funkcję ochrony przed nagrywaniem rozmów telefonicznych, zapobiegającym przed rejestrowaniem połączeń przez inne aplikacje, oraz funkcję Camera Guard, która chroni dostęp do aparatu urządzenia.

X4 Soul można zamawiać od dnia dzisiejszego, w cenie 1799 zł. Pierwszych 100 klientów, którzy zdecydują się na zakup, otrzyma inteligentną opaskę Allwatch S w prezencie.