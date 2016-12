Z SMS-em w Nowy Rok

Rozwój nowych technologii, brak czasu, zwykła wygoda, niskie koszty i możliwość dotarcia do dużej liczby osób w krótkim czasie to główne z powodów zmiany sposobu przekazywania sobie życzeń. Osobiście mamy zazwyczaj ku temu okazję niestety w bardzo wąskim gronie, a alternatywną do spotkań okazuje się mobilna wiadomość tekstowa lub MMS w szampańskim nastroju.

SMS - na co dzień i od święta

Telefony i smartfony towarzyszą nam każdego dnia. Oprócz tego, że służą nam do dzwonienia, uwielbiamy wysyłać za ich pomocą SMS-y. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku) liczba wysyłanych przez Polaków wiadomości tekstowych oscyluje wokół 52 miliardów. Z kolei badanie „Komunikacja SMS w Polsce 2015" przeprowadzone na zlecenie Platformy SerwerSMS.pl wskazuje, że używając tego narzędzia zazwyczaj umawiamy szczegóły spotkania (71,6%), piszemy o sprawach bieżących (55,6%) i właśnie składamy sobie życzenia (54,4%).

W okresie świąteczno-noworocznym za pomocą SMS-ów kontaktują się ze sobą nie tylko osoby prywatne, ale i coraz częściej firmy.

- Marki komunikują się w ten sposób między sobą nawzajem, ale także przypominają o sobie swoim klientom i współpracownikom. Z taką intencją powstał zresztą pierwszy SMS prawie ćwierć wieku temu. Dziś zmieniła się tylko jego forma, która może być bogatsza o zdjęcia czy przekaz głosowy - mówi Daniel Zawiliński, CMO SerwerSMS.pl. Dużą zaletą tego rozwiązania jest również pewność, że takie życzenia dotrą do odbiorcy niezależnie od tego, gdzie on będzie, np. w sytuacji podróży czy urlopu itp. - dodaje Zawiliński.

Noworoczne życzenia - jak tego nie robić

Skoro już tak często chwytamy za telefon, co powinniśmy przekazać w życzeniach, żeby nasza wiadomość przyniosła drugiej osobie autentyczną radość? Coraz większą popularnością cieszą się serwisy z gotowymi wierszykami i sentencjami okolicznościowymi. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu taki SMS otrzymał - niestety większość z nich jest bardzo schematyczna. Tymczasem kopiowanie tego typu treści i wysyłanie jej do wszystkich osób z listy kontaktów może być odebrane nie tylko jako przejaw braku pomysłowości, ale i szacunku. Pamiętajmy zatem o kilku prostych zasadach wysyłania życzeń drogą SMS.

TOP 5 zasad noworocznej komunikacji

1. Odbiorca powinien wiedzieć, że przesyłana wiadomość jest dedykowana właśnie dla niego. Można w pewnym stopniu inspirować się życzeniami publikowanymi w sieci, jednak w naszych powinno znaleźć się dodatkowo coś specjalnego. Skoro poświęcamy już czas na ich składanie, poświęćmy go odrobinę więcej na ich przemyślenie. Warto życzyć tego, czego druga osoba naprawdę mogłaby chcieć i warto zwrócić się do niej w naszym komunikacie po imieniu.

2. Unikajmy banałów i wyróżnijmy się. Dołączmy do SMS-a radosne zdjęcie z sylwestrowej zabawy.

3. Treść dowcipnych życzeń dostosujmy do poczucia humoru odbiorcy. Nie zawsze tę samą wiadomość wyślemy do kolegi i np. do... stryja.

4. Postawmy na krótkie, autorskie życzenia, które zostaną przeczytane do końca i zapadną w pamięć.

5. Wyślijmy swoje życzenia w odpowiednim momencie - nie róbmy tego podczas odliczania do północy - cieszmy się tym momentem i pozwólmy się nim cieszyć innym. Nie budźmy też SMS-em odbiorcy o świcie w Nowy Rok - przecież ten ma zacząć się udanie i na pewno nie zbyt wczesną pobudką.