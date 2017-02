Z9 Neo Plus White – nowe wcielenie obudowy Zalmana

Najważniejszym zadaniem obudowy komputerowej jest zapewnienie komponentom optymalnych warunków pracy. Osiągniemy je wyłącznie poprzez uzyskanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz konstrukcji. Ponadto dobra obudowa musi gwarantować jeszcze bezproblemowy i szybki montaż podzespołów.

Prostota i nowoczesne wzornictwo

Z9 Neo to odświeżona i udoskonalona wersja obudowy typu ATX Mid Tower z serii Z9, o wymiarach: 205x490x482 mm. Względem poprzedniej odsłony, nowy produkt cechuje się prostszym i bardziej nowoczesnym wzornictwem. Na uwagę zasługuje jednocześnie odpowiednia jakość użytych materiałów.

Pokaż co masz w środku

Zalman Z9 Neo Plus White, jako rozwojowa wersja Z9 Neo, wyróżnia zastosowanie eleganckiej bieli przy wykończeniu zewnętrznych komponentów obudowy. Dla graczy, chcących dumnie wyeksponować posiadane podzespoły, boczny panel wykonany został z przezroczystego akrylowego okna. Natomiast w zachowaniu odpowiedniej czystości wewnątrz obudowy ma pomóc zestaw filtrów przeciw kurzowych.

Więcej miejsca

Zmiany nie dotyczą wyłącznie zewnętrznej otoczki. Jedną z ważniejszych cech Z9 Neo Plus jest zastosowanie wygłuszającej maty na przednim panelu. Ponadto użytkownik zyskuje znacznie więcej miejsca na podzespoły. W przeciwieństwie do poprzednich wersji teraz można pozwolić sobie na montaż karty graficznej o długości do 420 mm i chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm.

Łatwy montaż

Jak zapewnia producent odpowiednią cyrkulację powietrza ma zapewnić pięć wentylatorów 120 mm, z czego trzy rozjaśniają niebieskie diody LED. Z9 Neo Plus White pozwala również na szybki i beznarzędziowy montaż dysków twardych, jak również łatwe zarządzanie okablowaniem zasilacza, co pozwoli zachować finalnie jeszcze lepszy efekt samodzielnie złożonego komputera.

Obodowa Zalman Z9 Plus White kosztuje około 400 zł.