Zalman - kompaktowy mikrofon do gier i rozmów

W przypadku każdego mikrofonu najważniejsze jest, by zapewniał właściwą komunikację z ludźmi, z którymi chcemy porozmawiać przez sieć. Kompaktowych rozmiarów ZM-MIC1 umieszcza się na przewodzie słuchawek przy pomocy zapinki, maksymalnie blisko ust, tak, by sprzęt wychwytywał każde wypowiedziane przez użytkownika słowo.

Producent zapewnia, że jego mikrofon jest także bardzo czuły. Jednak czułość urządzenia wiąże się z ryzykiem, że oprócz głosu właściciela mikrofonu, osoba po drugiej stronie łącza będzie słyszeć także wszystkie szumy z otoczenia. Tu z kolei zadziałać ma redukcja czułości do 3dB przy 1,5V.

ZM-MIC1 ma być prosty w użyciu i co ważne, posiadać też długi przewód, dzięki któremu użytkownik nie będzie zmuszony do ślęczenia tuż przy jednostce stacjonarnej, do której podpięty jest mikrofon.

Mikrofon ZM-MIC1 dostępny jest na rynku w cenie około 22 zł.