Zalman prezentuje nową obudowę

Z9 Neo Plus ma oferować kompleksowe chłodzenie PC-ta. W zestawie z obudową znajduje się pięć wentylatorów 120 mm (w tym trzy LED Blue), zaś zasilacz umieszczono na dole, przy specjalnym panelu absorbującym i odprowadzającym ciepło na zewnątrz case'a. By jeszcze bardziej poprawić cyrkulację powietrza, gracz może zdjąć część panelu górnego.

Efektywne chłodzenie często wiąże się ze zwiększonym hałasem pracy wentylatora. W Z9 Neo Plus dźwięk ma być redukowany m.in. poprzez zamontowanie na przednim panelu podkładki. Element ten znajduje się od wewnętrznej strony panelu, dzięki czemu nie wpływa na estetykę obudowy. U góry znajduje się panel I/O, na którym ulokowano dwa porty USB 3.0, dwa USB 2.0, port audio dla mikrofonu i słuchawek, a także przyciski power i reset.

Producent zapewnia, że w środku obudowy znajdzie się wystarczająco miejsca na podzespoły, w tym płytę główną o wysokości do 440 mm, kartę graficzną o szerokości do 400 mm czy chłodzenie wodne. Dodatkowo w obudowie jest przestrzeń dla kilku dysków HDD, których montaż odbywa się bez używania narzędzi.

By użytkownik mógł zawsze spojrzeć na posiadany przez siebie sprzęt komputerowy, Zalman zdecydował się umieścić w swoim produkcie przezroczysty, akrylowy panel boczny. O to, by podziwiania podzespołów nie zepsuł brud we wnętrzu case'a, zadbać mają filtry przeciwkurzowe, znajdujące się pod spodem i przy panelu przednim.

Obudowa Z9 Neo Plus kosztuje około 435 zł.