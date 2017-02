Zidoo X9S − multimedialne centrum rozrywki i nauki

Zidoo X9S zapewnia najwyższą jakość obrazu dzięki wykorzystaniu najnowszego chipsetu Realtek RTD1295. Czterordzeniowy, 64-bitowy procesor bazujący na platformie ARM Cortex-A53 został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania multimediów. Działa we współpracy z czterordzeniowym modułem graficznym Mali T820. Zastosowany układ pozwala uzyskać jakość wideo przewyższającą możliwościami współczesnych set-top boxów z systemami Android, Windows, czy Linux. Urządzenie w pełni wspiera wyświetlanie najwyższej jakości obrazu 4K Ultra HD 60Hz z 10-bitową przestrzenią kolorów oraz HDR 10- bit. Oferuje również szersze spectrum kolorów BT.2020, co pozwala na idealne oddanie realistycznego, szczegółowego i pełnego detali obrazu. Zidoo X9S w pełni wspiera kodek H.265/HEVC, zaś zastosowane złącza HDMI są zgodne ze standardem HDMI 2.0, co pozwala na transmisję pełnego sygnału 4K w 60 klatkach na sekundę i wykorzystanie urządzenia jako idealnego uzupełnienia najnowszych telewizorów 4K. Pełen możliwości interfejs ustawień wyświetlania obrazu pozwala na precyzyjne dostosowanie efektu do własnych wymagań.

Odtwarzacz wspiera różne formaty wielokanałowego HD-Audio, w tym DTS, DST MA, Dolby True HD, DTS X oraz Dolby Atmos, bez jakiejkolwiek ingerencji w jakość strumienia (passthrough). Wśród dostępnych złącz audio znajdziemy HDMI, SPDIF oraz złącze analogowe. Absolutną nowością jest wsparcie przez urządzenie Android TV odtwarzania DSD po złączu USB. Do samego odtwarzania plików wymagana jest instalacja aplikacji USB Audio Player Pro z platformy Google Play, dzięki której możemy bez problemu odtworzyć DSD w formacie dff, w tym DSD64/DSD128/DSD256 bez utraty jakości. Przez powyższą aplikacją można również odtworzyć FLAC w formacie do 24bit/192kHz.

Za sprawą wejściowego złącza HDMI 2.0 IN Zidoo X9S umożliwia rejestrację wideo oraz transmisję strumieniową obrazu. Pozwala podłączyć np. dekoder telewizyjny pod wejściowe złącze HDMI i oglądać oraz nagrywać telewizję za pośrednictwem Zidoo. Podobne rozwiązanie, znane choćby z Xbox OneS, oszczędza liczbę wykorzystywanych złącz HDMI w telewizorze i uwalnia użytkownika od konieczności przełączania źródeł.

Dodatkowo, Zidoo X9S oferuje możliwość nagrywania każdego podłączonego źródła HDMI bezpośrednio na pamięć urządzenia, nośnik USB, SATA lub nawet na dysk sieciowy. Nagrywanie dzieli filmy na pliki o wielkości do 3.65GB, zabezpieczając je na wypadek utraty danych, zaniku sygnału oraz ograniczenia pojemności nośnika. Urządzenie umożliwia wybór rozdzielczości, bitrate (przepustowości), próbkowania audio oraz formatu zapisu (ts,mp4). Istnieje również możliwość ustawienia harmonogramu nagrań według dnia, godziny i długości nagrania. Do X9S można podłączyć urządzenia o najwyższej rozdzielczości 4K włącznie, jednak nagrywarka oferuje nagrywanie w maksymalnej rozdzielczości FullHD.

Funkcja transmisji strumieniowej, czyli pracy jako enkoder, pozwala streamować „na żywo" wideo z wejścia HDMI w sieci lokalnej lub nawet w internecie. Do wyboru są trzy opcje: broadcast, unicast i multicast. Możemy zdefiniować adres IP oraz port i bez problemu odtworzyć materiał z urządzenia źródłowego w czasie rzeczywistym w każdym komputerze, telefonie czy tablecie niezależnie od systemu operacyjnego. W tym trybie można również dowolnie edytować jakość streamingu, podobnie jak w trybie nagrywania.

Funkcja PIP - obrazu w obrazie - umożliwia wyświetlenie źródła w okienku o rozmiarach definiowanych przez użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki tej funkcjonalności można oglądać dwa przekazy jednocześnie np. sprawdzać materiał wyświetlany z podłączonego dekodera, jednocześnie korzystając z innych opcji Zidoo. Funkcja sprawdzi się także w rozwiązaniach Digital Signage. Dodatkowo, funkcjonalność Adroida 6.0 pozwala na wyświetlenie dodatkowych 4 okien z tak zwaną opcją multiview i pracę z podglądem czterech aplikacji jednocześnie.

Efektem zastosowania karty sieciowej o przepustowości 1Gb oraz bardzo wydajnego modułu graficznego Mali-T820 GPU, wspartego oprogramowaniem firmy Zidoo, jest płynne i wydajne odtwarzanie najbardziej wymagających materiałów 4K@60Hz w sieci lokalnej przy podłączeniu kablem sieciowym. Za szybką łączność bezprzewodową odpowiedzialny jest natomiast dwuzakresowy moduł WiFi 2.4Ghz/5Ghz 802.11AC. Zidoo posiada ponadto równolegle zainstalowany system OpenWRT pozwalający na korzystanie z urządzenia jako serwera NAS. Wystarczy podłączyć do urządzenia nośnik danych przez USB lub złącze SATA i dzięki bogatym możliwościom konfiguracyjnym można zbudować swój domowy dysk sieciowy z możliwością wydzielania zasobów i wieloma innymi opcjami.

Preinstalowane KODI

Odtwarzacz multimedialny KODI jest preinstalowany w ramach standardowego oprogramowania wraz z autorską nakładką - Zidoo Player - takie zestawienie producent nazwał ZDMC. Dzięki temu unikatowemu rozwiązaniu bezpośrednio w KODI jesteśmy w stanie uzyskać zarówno dźwięk 7.1 HD-Audio, jak i pełne wsparcie 4K@60Hz 10-bit, 3D BD ISO oraz pełnych rip'ów BD-ISO z menu BD-Lite, dające możliwość wyboru rozdziału oraz napisów. Jest to funkcjonalność nieosiągalna dla innych odtwarzaczy, cechująca produkty firm Zidoo oraz HiMedia. Pozwala ona w prosty sposób połączyć możliwości multimedialne KODI z możliwościami sprzętowymi urządzenia, zarówno wspierając większość formatów audio i wideo, jak i oferując najwyższą jakość obrazu. Istnieje również możliwość pobierania napisów w locie do filmów, niezależnie czy odtwarzamy materiał z sieci lokalnej, czy za pomocą wtyczek KODI - w wersji urządzenia SET TOP BOX. W tej rozszerzonej wersji urządzenie oferuję ponadto dostęp do dodatków gwarantujących nieograniczone możliwości strumieniowania z sieci programów telewizyjnych, filmów oraz z dostępem do kanałów telewizji internetowej. Zidoo X9S wspiera również automatyczne przełączanie pomiędzy klatkażem 23.976 / 29.970 fps, co przekłada się na właściwe odtwarzanie wszystkich formatów. Brak tej funkcjonalności w większości odtwarzaczy Android stwarza często problemy użytkownikom.

Zidoo X9S pracuje w oparciu o jedną z najlepszych wersji systemu Android - Marshmallow 6.0. Posiada pełny dostęp do platformy Google Play oraz aplikacji, gier oraz programów. Dodatkowo, w urządzeniu domyślne zainstalowana jest przeglądarka Google Chrome ze wsparciem Adobe Flash 11 oraz HTML5, YouTube, Netflix i Skype. Godne uwagi jest niezwykle rozbudowane oprogramowanie producenta oferujące alternatywną do KODI aplikację Home Theather. Pozwala ona na wygodne zarządzanie biblioteką multimedialną. Aplikacja wspiera pobieranie okładek do filmów i płyt, generuje opisy oraz umożliwia wygodne zarządzenie plikami w obrębie całej sieci lokalnej. Fabrycznie zainstalowany menadżer plików jest jednym z najlepszych we współczesnych set top boxach. Oprogramowanie producenta jest niezwykle dopracowane i dostarcza wielu ciekawych funkcji z instalowaniem aplikacji za pośrednictwem komputera PC Windows włącznie, a także możliwości personalizacji menu głównego. Wielu opcji dostarcza fabryczny odtwarzacz wideo oraz audio, dzięki czemu nie ma potrzeby podpierania się aplikacjami zewnętrznymi (z wyjątkiem obsługi DSD). Urządzenie posiada częściowo polskie menu, jednak producent pracuje nad uzupełnieniem pojedynczych braków w polskim tłumaczeniu.

Zidoo X9S posiada aluminiową obudowę, a wzornictwo nawiązuje do czołowych urządzeń klasy premium. Obudowa charakteryzuję się także bardzo dobrymi parametrami odprowadzenia ciepła.

Zastosowanie 2GB szybkiej pamięci DDR3 RAM pozwala na szybką i wydajną pracę urządzenia oraz umożliwia korzystanie z wielu jednocześnie uruchomionych aplikacji. Wbudowane 16GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.0 udostępnia dużo miejsca na instalację dodatkowych aplikacji. W razie potrzeby pamięć można powiększyć poprzez zewnętrzny nośnik USB, czytnik kart pamięci czy złącze SATA, dzięki któremu uzyskujemy możliwość instalacji dysku twardego 3.5" na zewnątrz obudowy o pojemności nawet 8TB. To idealne rozwiązanie dla osób posiadających bibliotekę multimedialną bogatą w filmy czy muzykę. Zidoo X9S świetnie sprawdza się także w sieci korzystając z popularnych protokołów SMB, UPNP czy NFS. Możliwości pracy z urządzeniami sieciowymi uzupełnia wsparcie dla Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych.

Zarządzania urządzeniem ułatwia pilot zdalnego sterowania na podczerwień, który jest dołączony do zestawu. Kontroler jest niezwykle wygodny i intuicyjny. Pozwala na programowanie klawiszy oraz jest wyposażony w funkcję myszy. Ponadto producent umożliwił sterowanie Zidoo X9S z poziomu telefonu/tabletu z systemem Androidem dzięki darmowej, funkcjonalnej aplikacji Box RC. Oferuje ona pełne zarządzanie urządzeniem z wyborem trybu sterowania (mysz, tablet, gesty) oraz funkcją ScreenShot i skrótami do aplikacji. Do urządzenia dołączony jest również dedykowany do złącza kabel SATA, dwie anteny WiFi oraz kabel HDMI.

Cena detaliczna Zidoo X9S w wersji podstawowej wynosi 799 zł brutto. Wersja SET TOP BOX kosztuje 819 zł brutto. Produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta.