myPhone Hammer znów w Biedronce

Hammer to telefon z kolorowym, wytrzymałym i 2-calowym wyświetlaczem. Jego głównym wyznacznikiem jest wzmocniona obudowa, wykonana z tworzyw sztucznych, o podwyższonej odporności na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne. Bateria litowo-jonowa o pojemności 1700 mAh zapewni długi czas działania urządzenia na jednym ładowaniu. Telefon jest wodoodporny i pyłoszczelny, co potwierdza certyfikat IP67. Wśród jego dodatkowych funkcji należy wymienić: czytnik kart microSD do 32 GB, aparat VGA, obsługę słuchawek Bluetooth, radio FM, odtwarzacz audio oraz latarkę. Hammer oferuje także możliwość korzystania z dwóch kart SIM jednocześnie.

Produkt posiada pozytywną opinię jednostki certyfikującej DEKRA, która sprawdziła go pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi i wytrzymałości. Hammer w Biedronce pojawi się już dzisiaj w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i czarno-pomarańczowej. Cena urządzenia wyniesie 159,00 zł.