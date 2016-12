myPhone Prime Plus w sprzedaży od 20 grudnia

myPhone Prime Plus wyposażono w 5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280 x 720 px, 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex-A7 i 2 GB pamięci RAM, które pozwolą na pracę systemu operacyjnego Android 6.0 Marshmallow. Dużą zaletą smartfona jest pojemna bateria 2500 mAh oraz 16 GB pamięci wewnętrznej, które można rozszerzyć o dodatkowe 32 GB poprzez kartę microSD.

Nowość myPhone wyposażono także w dwie kamery: główną 8 Mpx z autofocusem i lampą LED oraz przednią 5 Mpx. Prime Plus posiada także funkcję Dual SIM, dzięki której sprawdzi się jako telefon prywatny i służbowy.

Nowość marki myPhone dostępna będzie w kolorze czarnym, w sklepie internetowym producenta i w wybranych sieciach handlowych. Od stycznia do sprzedaży wejdzie również wersja w kolorze złotym. Cena myPhone Prime Plus to 429 zł.