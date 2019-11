AMD odświeża serię procesorów Threadripper

Te dwa CPU pochodzące z flagowej serii Threadripper są obecnie najwydajniejszymi konsumenckimi procesorami w ofercie AMD. Nowe procesory bazują na mikroarchitekturze Zen 2. Threadripper 3960x to procesor 24-rdzeniowy i 48-wątkowy, natomiast Threadripper 3970x jest procesorem 32-rdzeniowym i 64-wątkowym. Układy produkowane są w 7-nanometrowej litografii z jądrem z interfejsami I/O w 12 nanometrach. Oba modele współpracują z nowymi płytami głównymi z podstawką AMD sTRX4 i chipsetem TRX40. Maksymalne taktowanie turbo dla obu procesorów to 4500 MHz.

Małą wadą nowych Threadripperów, oprócz wysokiej ceny, jest wysoki pobór mocy w spoczynku oraz w trakcie mniej wymagających zadań. Podczas największego obciążenia energożerność procesora sięga 280W. Do odprowadzania ciepła AMD zaleca układy typu all in one, które trzeba zapewnić sobie samodzielnie.

AMD zapowiada jeszcze lepszy sprzęt: ma bowiem powstać Threadripper 3990X z 64 rdzeniami i 128 wątkami oraz prawie 3000 MB pamięci podręcznej. Architektura, budowa i wskaźnik TDP mają być podobne do dwóch opisanych modeli. Platformy z nowymi Threadripperami i chipsetem TRX40 oferują najwyższą przepustowość dla kart graficznych i akceleratorów dostępną na rynku komputerów osobistych.

Ryzen Threadripper 3960X:

rdzenie/wątki: 24/48

taktowanie bazowe: 3,8 GHz

taktowanie turbo: 4,5 GHz

pamięć podręczna + L3: 12 + 128 MB

układ chłodzenia: 280W

podstawka: TRX4

cena: ok. 7000 zł

Ryzen Threadripper 3970X:

rdzenie/wątki: 32/64

taktowanie bazowe: 3,7 GHz

taktowanie turbo: 4,5 GHz

pamięć podręczna + L3: 16 + 128 MB

układ chłodzenia: 280W

podstawka: TRX4

cena: ok. 10 000 zł

fot. AMD