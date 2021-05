Alio FHD120: szerokokątna kamera do wideokonferencji

Porozmawiajmy na odległość

Podczas pandemii coraz popularniejszą formą komunikacji stały się wideokonferencje. Przyczyniło się to też do powstania sprzętu, pozwalającego obsługiwać rozmowy na odległość. Kolejnym narzędziem, które może wspomóc zdalną pracę jest kamerka Alio FHD120. Pozwala ona streamować obraz w rozdzielczości Full HD z prędkością 30 klatek na sekundę. Jest też wyposażona w mikrofon o zasięgu około 3 metrów.

Kamerka grupowa

Oprogramowanie kamery wyposażono w algorytmy wykorzystywane do automatycznego ustawiania ostrości i redukowania szumów. Pozwala to korzystać z urządzenia również w gorszych warunkach oświetleniowych. Szerokokątny obiektyw ma pole widzenia 120 stopni, dzięki czemu w kadrze zmieści się więcej niż jeden uczestnik rozmowy. Alio FHD120 jest zgodna z wszystkimi najważniejszymi programami do wideokonferencji, takimi jak Skype, Zoom czy Teams.

fot. Alio