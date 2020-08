Amazon zapowiada Halo – opaskę fitness

Na pierwszy rzut oka widać, że urządzenie nie ma ekranu

Halo to nie tylko opaska fitness, ale również towarzysząca jej aplikacja. Sprzęt znacząco różni się od urządzeń innych firm, gdyż bez smartfonu pod ręką i apce Tone, gadżet staje się w zasadzie bezużyteczny.

Na innym ekranie

Sama opaska składa się głównie z elementu elektronicznego, pozwalającego urządzeniu monitorować różne parametry takie jak aktywność fizyczna czy sen. By zyskać dostęp do gromadzonych przez Halo danych, trzeba jednak sięgnąć po smartfon ze specjalną apką. Amazonowi zależało na tym, by bransoletka nie wyglądała jak typowy gadżet elektroniczny.

Wbudowany układ zawiera akcelerometr, czujnik temperatury, mikrofony oraz diodę LED. Łączność ze smartfonem odbywa się za pomocą Bluetootha. Producent uznał też, że ze względu na intensywną współpracę ze smartfonem, również implementacja modułu GPS nie ma sensu. Dużą zaletą Halo jest natomiast fakt, że wytrzymuje bez ładowania około tygodnia i nie uszkodzi się pod wpływem wody.

Więcej w aplikacji

Wbrew pozorom wspomniane mikrofony nie służą wcale do komunikowania się z Halo, lecz do rozpoznawania przez gadżet, w jakim nastroju jest jego użytkownik. Opaska analizuje na bieżąco ton głosu, oceniając jego rytm oraz nacechowanie emocjonalne, a rejestrowanie załącza się samo w określonych momentach.

Głos użytkownika rozpoznawany jest na podstawie tworzonego na początku nagrania krótkiego fragmentu tekstu, który musimy przeczytać. Amazon zapewnia, że nagrania nie są nigdzie przechowywane, a jedynie przetwarzane na dane statystyczne. Osoby obawiające się o swoją prywatność, mogą w każdej chwili wyłączyć tę funkcję specjalnym przyciskiem.

Inną funkcją, osiąglaną wyłącznie z poziomu aplikacji, jest analiza składu ciała na podstawie zdjęć. Po wykonaniu czterech określonych ujęć i przesłaniu na serwery Amazona, Tone zwraca nam informację o zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

Kiedy i za ile?

Niestety, nie znamy jeszcze odpowiedzi pytania dotyczące premiery rynkowej i ceny sprzętu. Informacje te mają wkrótce pojawić się w sklepie Amazona. Tym niemniej będzie to z pewnością sprzęt specyficzny.

fot. Amazon