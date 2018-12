Bezprzewodowy głośnik LED Fantasy i słuchawki Sound Vibe BT w Biedronce

Słuchawki Sound Vibe BT dzięki swojej konstrukcji izolują od otoczenia. Wbudowany moduł Bluetooth w wersji 4.2 odpowiada za energooszczędne działanie i zasięg do 10 metrów. Dzięki regulacji i składaniu pałąka oraz nausznikom dopasowują się do kształtu głowy, a przetworniki mają 40 mm. Wbudowany akumulator zapewnia do pięciu godzin pracy na jednym naładowaniu.

Głośnik LED Fantasy został stworzony do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth - smartfonów, tabletów i laptopów. Sprzęt korzysta z czterech kolorów podświetlenia LED i dwóch sekwencji iluminacji: w rytm muzyki i kaskadowym.

Akumulator 250 mAh oraz zasięg Bluetooth do 15 m. Głośnik emituje dźwięk o szerokim zakresie częstotliwości 250Hz-13kHz, a wykorzystanie gniazd microUSB oraz AUX zapewnia kompatybilność z popularnymi na rynku nośnikami muzyki. Wymiary produktu to 152 x 63 x 63 mm. Produkt dostępny jest w pięciu wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, żółtej, turkusowej i bordowej.

Urządzenia otrzymały znak jednostki certyfikującej TUV. Produkty są w ofercie wybranych sklepów sieci Biedronka w Polsce i będą dostępne do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów.