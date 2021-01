BlackBerry – historia w pigułce

Nawet nie smartfon

19 stycznia 1999 pojawiło się pierwsze urządzenie kanadyjskiej firmy Research in Motion (RIM), sygnowane logo BlackBerry – BlackBerry 850. To nawet nie był smartfon, czy choćby telefon mobilny, a tylko rodzaj sporego pagera, pozwalającego poza wszystkimi typowymi funkcjonalnościami pagerów, także na odbiór e-maili w trybie natychmiastowym – bez konieczności logowania się do serwera pocztowego, co wtedy było czymś niecodziennym dla posiadaczy tego rodzaju urządzeń. Ba, można nawet było na nie odpisywać, dzięki w pełni funkcjonalnej wbudowanej w pager klawiaturze w układzie QWERTY. Taka klawiatura zresztą stała się później znakiem rozpoznawczym urządzeń BlackBerry. Pager został bardzo ciepło przyjęty przez konsumentów – dość powiedzieć, że w trzy miesiące po jego premierze wartość akcji RIM wzrosła aż o połowę.

Zamiast truskawek – jeżyny

Nazwa urządzenia (a w konsekwencji wszystkich produktów RIM): „BlackBerry” czyli „jeżyna”, została zainspirowana przez klawisze w prototypie tego urządzenia, których liczba i kształt skojarzyły się marketingowcom z… pestkami truskawek. Ale zaproponowana pierwotnie nazwa „Strawberry” nie przypadła decydentom do gustu. Dopiero skojarzenie z cząstkami jeżyny okazało się dla nich satysfakcjonujące.

fot. Wikipedia