Bose SoundLink Revolve - dźwięk w 360 stopniach

Inżynierowie firmy Bose rozpoczęli projektowanie głośnika od czystego arkusza papieru. Celem było na nowo zdefiniować relację między wielkością urządzenia a dźwiękiem, pamiętając o pojemności akumulatora. Najpierw opracowano całkowicie nowy pakiet akustyczny, a następnie dopasowano go do cylindrycznego kształtu i jednolitej, aluminiowej obudowy. Głośniki Revolve nie mają "przodu" ani "tyłu", ponieważ emitując dźwięk w zakresie 360 stopni nie muszą być skierowane w żadną konkretnym stronę. Łączą w sobie zdwojony system chłodzenia z potężnym, ultra wydajnym przetwornikiem, skierowanym do dołu, wprost na nowy, opatentowany deflektor akustyczny.



W głośnikach Revolve osiągnięto prawdziwie spektakularny efekt dodatkowo odizolowując podwyższone ciśnienie. Powstała w ten sposób swoista pułapka basowa eliminuje zniekształcenia. Dzięki temu dźwięk promieniuje równomiernie w każdym kierunku wraz z towarzyszącym mu głębokim basem - bez jednego, konkretnego referencyjnego punktu odsłuchu i zmian charakterystyki, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych głośników grających w 360 stopni. Bez względu na miejsce ustawienia, w środku pokoju, w rogu lub w dowolnie wybranym miejscu Revolve zapewniają takie same wrażenia akustyczne. Dźwięk jest przestrzenny, czysty, a w razie potrzeby również bardzo głośny.

Oba modele Revolve cechują się odpornością na warunki atmosferyczne, okazjonalne zadrapania, czy uderzenia. Zabezpieczenia klasy IPX4 chronią je natomiast przed uszkodzeniem w wyniku zachlapania lub deszczu. Gwint o 1/4" na dole głośnika ułatwia montaż na statywach, co z kolei ułatwia słuchanie w ogrodzie czy na imprezach w plenerze.



Revolve to 15,2 cm wysokości, 8,2 cm głębokości, waży zaledwie 0,6 kg i zapewnia do 12 godzin pracy na baterii. Revolve+ jest nieco większy, ale też nieco wydajniejszy. Niecałe 18,4 cm wysokości, 10,5 cm głębokości i masa sięgająca niespełna 0,9 kg daje aż do 16 godzin nieprzerwanego odsłuchu. Oba modele umożliwiają parowanie poprzez NFC, a zintegrowane mikrofony, wspierają komunikację z Siri czy Google Voice Assistant. Głośniki wyposażono także w funkcję głosowego wsparcia konfiguracji.



Bezpłatna aplikacja Bose Connect może połączyć głośniki SoundLink w dowolną kombinację. Nowy tryb stereofoniczny umożliwia lewo i prawostronne parowanie, a nowy tryb Party Mode umożliwia równoczesne odtwarzanie tej samej muzyki na wielu głośnikach.



SoundLink Revolve i SoundLink Revolve+ głośniki Bluetooth są dostępne w przedsprzedaży za 999 zł i 1499 zł, w dwóch kolorach - Triple Black i Lux Gray.