Google: kolejne oskarżenie o manipulowanie wynikami wyszukiwania

Zach (Zachary) Vorhies jest byłym pracownikiem Google'a i YouTube'a, który w 2019 roku upublicznił w serwisie Project Veritas około 1000 stron wewnętrznych dokumentów koncernu z Mountain View.

Vorhies sugerował, że Google starał się wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w 2016 roku. W wywiadzie dla Projecr Veritas stwierdził, że firma robiła to, kształtując krajobraz informacyjny dzięki stosowaniu cenzury. Służyło temu m.in. spychanie witryn zawierających konserwatywne treści na dalekie miejsca w wynikach wyszukiwania oraz promowanie stron lewicowych. Jako dowód oskarżenia służyły właśnie dokumentu Google'a, zawierające wytyczne dla etetowych pracowników firmy.

W wydanej niedawno książce „Google Leaks: A Whistleblower's Exposé of Big Tech Censorship" Vorhies opisuje, w jaki sposób Google próbował kształtować opinię publiczną przed wyborami w 2016 roku. Dawny pracownik koncernu twierdzi, że klasyfikatory treści (odpowiedzialne za ustalanie kolejności materiałów w wynikach wyszukiwania) były szkolone przez osoby kierujące się uprzedzeniami do środowisk o konserwatywnych poglądach. W rezultacie wśród odsyłaczy do stron WWW pokazywanych przez szperacz dominowały treści powielające lewicową agendę.

