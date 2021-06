Google uprzedza o szybkich zmianach

Do niektórych wyników wyszukiwania prezentowanych przez Google'a dodawane jest ostrzeżenie „wygląda na to, że te wyniki szybko się zmieniają". Dodatkowy komunikat wyjaśnia, że „jeśli ten temat jest nowy, zamieszczenie wyników z wiarygodnych źródeł może w pewnych przypadkach zająć trochę czasu".

Powiadomienie pojawia się w anglojęzycznych wynikach wyszukiwania w Stanach Zjednoczonych, gdy interesujący temat szybko się rozwija, a część źródeł nie została jeszcze uwzględniona. W nadchodzących miesiącach Google wdroży tę funkcję także w innych krajach.

First time I've seen this response from Google Search. Positive step to communicating that something is newsy/breaking (my search was for a breaking culture war story), and highlighting that facts are not all known or consensus on what happened is still being formed. pic.twitter.com/kdv4OAHRlw