Microsoft szczegółowo o "sercu" Xboksa Series X

Co w środku najpotężniejszej konsoli?

Scarlett to chip stanowiący serce nowego Xboksa. Microsoft poświęcił mu w trakcie imprezy całą prezentację, dokładnie opowiadając o działaniu i specyfikacji całego układu.

Ciągła miniaturyzacja

Firma chwali się przede wszystkim zmieszczeniem 15,3 miliarda tranzystorów (prawie 3 razy więcej, niż w najwydajniejszym modelu poprzedniej generacji) na powierzchni 360 mm2. Chip jest przy tym nieco mniejszy od tego z Xbox One X. Wykonano go w litografii 7 nm, co naturalnie wiąże się z dość sporym kosztem produkcji. Microsoft podkreślił ten fakt w swojej prezentacji, co może niepokoić w kontekście prognozowanych cen konsoli.

Nowy mocarz?

Scarlett to kompletna kość, zawierająca zintegrowany procesor, układ graficzny oraz kontroler pamięci i interfejsy wejścia/wyjścia. Składa się z 28 jednostek obliczeniowych, domyślnie aktywnych jest jednak 26. Procesor wyposażono w jednostki przeznaczone wyłącznie dla obliczeń efektów związanych z ray tracingiem.

CPU ma 8 rdzeni/16 wątków taktowanych 3,8 lub 3,6 GHz przy włączonej wielowątkowości. Moc obliczeniowa Scarlett wynosi 12 TFLOPS. Chip obsłuży 10 GB pamięci RAM GDDR6 o przepustowości 560 GB/s oraz 6 GB pamięci nieco wolniejszej (336 GB/s). Układ graficzny współpracuje z nowymi bibliotekami DirtectX 12 Ultimate.





fot. Microsoft