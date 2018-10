Obudowa stworzona w ramach TUF Gaming Alliance

Producent zadbał o wysoki poziom kompatybilności z innymi urządzeniami z grupy TUF. Przede wszystkim obudowa Cooler Mastera umożliwia zainstalowanie karty graficznej o maksymalnej długości do 400 mm. Czy to dużo? To więcej niż kaliber dział pancernika Bismarck (380 mm). Nawet potężny GeForce RTX 2080 Ti jest wyraźnie krótszy (266,7 mm w wersji referencyjnej). Obudowa Cooler Master MB500 TUF Gaming Edition jest więc przygotowana na to, co mogą nam zgotować producenci kart graficznych w nadchodzących latach.

Jeżeli chcecie zamontować naprawdę potężny układ chłodzenia CPU - także nie ma problemu. W nowej obudowie Cooler Master zmieści się układ chłodzący o wysokości dochodzącej do 160 mm. Skoro o chłodzeniu mowa, to nie sposób pominąć możliwości rozbudowy całego systemu zajmującego się odprowadzaniem ciepła. W środku można zainstalować do sześciu wentylatorów 120 mm lub dwa radiatory chłodzenia wodnego: 120 mm z tyłu oraz 360 mm z przodu. Jakikolwiek więc CPU i GPU znajdzie się w środku, będzie miał bardzo dobre warunki termiczne do wytężonej pracy.

Obudowa skierowana jest do jednej z najbardziej wymagających grup użytkowników: graczy. Stylistycznie MB500 TUF Gaming Edition wpasowuje się w design innych urządzeń z grupy TUF znakomicie. Charakterystyczne cętki znajdują się w górnej części przedniego panelu, zaraz nad maskownicą skrywającą przednie wentylatory. Ten sam wzór można znaleźć z boku obudowy. Pokrywa on część bocznego, wykonanego z hartowanego szkła panelu, który pozwala zajrzeć do wnętrza MB500 TUF Gaming Edition. A jest co oglądać, bo już fabrycznie ten model obudowy posiada trzy wentylatory z podświetleniem LED RGB: dwa z przodu i jeden z tyłu, wszystkie trzy o średnicy 120 mm.

Obudowa MB500 TUF Gaming Edition została wyceniona na 350 zł.