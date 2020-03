Planet Computer zapowiada nowy PDA zgodny z 5G

Planet Computer zaprezentował wczoraj telefon o nazwie Astro Slide 5G. Urządzenie jest połączeniem smartfona z PDA i oprócz dotykowego ekranu oferuje nieco uproszczoną klawiaturę qwerty. To nie pierwsze tego typu urządzenie autorstwa Planet Computer w ostatnim czasie, najistotniejszą nowością jest jednak zgodność z siecią 5G.

W obudowie znajdziemy chip MediaTek 1000, 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki użytkownika. Telefon będzie zasilany baterią o pojemności 4000 mAh. Oprócz tego zaoferuje też szybkie ładowanie za pośrednictwem portu USB-C. W obudowie znajdziemy 2 takie wejścia, a ponadto gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala zaoferuje rozdzielczość HD+.

Oprócz tego dostaniemy też 5-megapikselową kamerę do selfie oraz pojedynczy 48-megapikselowy aparat na pleckach. Urządzenie, podobnie jak poprzedni telefon tego producenta, bazować będzie na Androidzie 10, ale umożliwi również instalację Linuksa w roli drugiego systemu.

Obecnie urządzenie znajduje się jednak we wczesnej fazie produkcji – jego premiera spodziewana jest w marcu 2021 r. Sprzęt wyceniono na 911 dolarów (ok. 3750 zł), jednak cenę można obniżyć do 491 dolarów (ok. 2000 zł), wspierając trwającą jeszcze przez ok. 40 dni zbiórkę prowadzoną na Indiegogo. Już teraz producentowi udało się zebrać minimalną zakładaną kwotę.

fot. Planet Computer