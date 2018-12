Remote Access - Samsung Smart TV z dostępem do komputerów i tabletów

Zapewni ona lepszą łączność bezprzewodową z komputerami PC, tabletami i smartfonami, umożliwiając użytkownikom zdalne sterowanie kompatybilnymi programami i aplikacjami za pośrednictwem telewizora Samsung Smart TV oraz myszy i klawiatury. Bez potrzeby korzystania z osobnego kabla HDMI domownicy będą mogli za pomocą telewizora uzyskać zdalny dostęp do znajdującego się w innym pomieszczeniu komputera PC czy tabletu, aby przeglądać strony internetowe czy przeszukiwać sieć.

Remote Access nie tylko umożliwia bezpośrednie sterowanie urządzeniami podłączonymi do telewizora za pomocą klawiatury i myszy, a także pozwala na wyświetlanie różnorodnych treści na ekranie większym niż standardowy wyświetlacz laptopa czy tabletu. Ponadto rozwiązanie to oferuje dostęp poprzez przeglądarkę internetową do treści zgromadzonych w chmurze, co pozwala użytkownikom korzystać z plików tam przechowywanych i oglądać oraz edytować dokumenty bezpośrednio na ekranach swoich telewizorów Samsung.

Funkcja Remote Access dostępna będzie w każdym miejscu na świecie dzięki rozwiązaniu VMware Horizon, czyli infrastrukturze wirtualnego pulpitu (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), którą Samsung wraz ze swoim partnerem, firmą VMware - czołowym innowatorem w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, dostarcza konsumentom.

Samsung zintegrował funkcję Remote Access ze swoją technologią zabezpieczeń Samsung Knox. Obecny we wszystkich telewizorach Samsung Smart TV od 2015 roku system Knox jest wspierany regularnymi aktualizacjami oprogramowania w celu zapewnienia ciągłej ochrony. Ponadto jest to jedyne rozwiązanie w branży telewizyjnej posiadające certyfikat Common Criteria w zakresie bezpieczeństwa.