Spotify wkrótce z częściowo darmowym trybem offline

Już wkrótce i niepłacący pobiorą ulubione melodie

Spotify ma nowy pomysł, jak zachęcić użytkowników do korzystania z wersji premium serwisu. Umożliwienie niepłacącym limitowanego odsłuchu offline to nic innego jak forma promocji abonamentu.

Spore ograniczenia

Jak poinformowała Jade Manchun Wong (inżynier specjalizująca się w odkrywaniu ukrytych funkcji w kodach różnych serwisów), autorzy Spotify pracują nad opcją umożliwiającą słuchanie muzyki offline przez 30 minut bez opłat.

To oczywiście nic innego jak kolejna próba skuszenia użytkownika, by po skorzystaniu znieść ograniczenia poprzez skojarzenie karty płatniczej, tym niemniej jest to zawsze lepszy pomysł na promocję, niż kolejne reklamy i restrykcje. Nie wiadomo jeszcze, kiedy możliwość zostanie wprowadzona, a twórcy aplikacji zdecydowali się na razie nie komentować tych doniesień.

Więcej nowości

Nieźle zapowiada się też tryb karaoke. Oprócz zwykłego wyświetlania tekstu, ma on również pozwolić na... ingerowanie w głośność wokalu w odtwarzanych kompozycjach. Spotify powinien wkrótce pokazać przeprojektowane menu trybu samochodowego, ułatwiające bezdotykowe korzystanie z aplikacji. Ponadto trwają też prace nad wyraźniejszym wydzieleniem podcastów i uczynieniem ich bardziej istotną częścią serwisu.

Zmiany powinny zostać zaprezentowane oficjalnie w najbliższych tygodniach.

fot. Spotify