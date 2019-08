Streaming pogrzebu coraz bardziej popularny

Magazyn Wired podaje, że w Stanach Zjednoczonych tego rodzaju usługi są w ofercie jednej piątej domów pogrzebowych. Trudno się dziwić, że amerykańska kultura, która ma obsesję na punkcie relacjonowania za pośrednictwem tweetów czy fotek na Instagramie niemal każdej chwili życia, sięgnęła również po śmierć.

Streaming z domu i cmentarza

Branża funeralna jest dość tradycyjna i odporna na zmiany, również technologiczne, dlatego w wielu przypadkach pogrzebowe usługi streamingowe są oferowane przez specjalizujące się w tym firmy, a nie bezpośrednio przez domy pogrzebowe. Pierwsze transmisje tego rodzaju pojawiły się w 2010 r. i były realizowane za pomocą jednej kamery stacjonarnej umieszczonej w kaplicy, podłączonej skrętką (Ethernet) do komputera. Wraz z rosnącym zainteresowaniem transmisjami z pogrzebu pojawiła się potrzeba, by prowadzić je także z innych, poza kaplicą, miejsc. Przyczyniła się do tego dostępność łatwych w użyciu (i tanich) mobilnych hotspotów, które zapewniają szybki dostęp do internetu, niezbędny do płynnego przesyłania strumienia obrazu na żywo. Dziś prowadzone są transmisje pogrzebów odbywających się w kościołach i synagogach, w prywatnych mieszkaniach, w domach opieki oraz oczywiście na cmentarzu. Wiele osób korzystających z tych usług za oceanem to imigranci z Filipin, Wietnamu lub Indii, którzy w ten sposób chcą umożliwić przyjaciołom i rodzinie uczestnictwo w ceremonii pochówku bliskiej osoby pomimo dzielącej ich odległości.



W strumieniu kamer

OneRoom, jedna z największych platform streamingowych w Stanach Zjednoczonych, zwykle wykorzystuje do transmisji wiele kamer: jedną skierowaną na trumnę, pozostałe na uczestników i kondukt żałobny - wszystko po to, by oddać nastrój i charakter ceremonii. Strumienie OneRoom są oglądane przez tysięcy widzów każdego miesiąca. W ciągu ostatnich trzech lat firma ta podwoiła liczbę widzów i domów pogrzebowych, z którymi współpracuje. Odbiorcy transmisji online, aby wziąć w niej udział potrzebują specjalnego kodu. Większość ceremonii jest jednak ogólnodostępna na stronie internetowej kaplicy.

W Polsce transmisje pogrzebu na żywo w internecie to wciąż rzadkość. Pierwszą firmą, która udostępniła tę usługę jest Zapamiętane.pl z Katowic. Streaming przez nią realizowany jest również w wersji na urządzenia mobilne.



Fot. OneRoom