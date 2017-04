Więcej użytkowników online korzysta z Android niż z Windowsa

W marcu bieżącego roku 37,93 proc. wszystkich internautów używało systemu Android do przeglądania sieci, podczas gdy odsetek osób używających do tego celu systemu Windows wyniósł 37,91 proc.. Różnica nie jest duża, wręcz w skali błędu, ale to mimo wszystko historyczny moment, kiedy mobilny system oparty na Linuksie przegonił niezatapialny okręt, jakim od lat wydawał się być Microsoftu.

Badanie bierze pod uwagę wszystkie systemy, wszystkich firm. Do iOS należało w ubiegłym miesiącu 13,11 proc. ruchu w sieci.

Przypomnijmy raz jeszcze. Opublikowana przez Statcounter statystyka dotyczy użytkowników będących online. Zapewne gdyby zsumować wszystkich użytkowników Windows, nawet tylko korzystających z "Okienek" na własny użytek - Windows nadal byłby na prowadzeniu.