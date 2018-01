Xbox Game Pass z najnowszymi grami na wyłączność

Wprowadzeniu w czerwcu 2017 roku programu Xbox Game Pass przyświecała idea stworzenia nowoczesnej usługi cyfrowej dla graczy, opartej o możliwość korzystania z nieograniczonego dostępu do ponad 100 pełnych gier na konsole Xbox w jednej, stałej cenie. Niezwykła popularność usługi przełożyła się na rozszerzenie dostępu do usługi w przeciągu trzech miesięcy do 40 krajów na całym świecie, natomiast comiesięczne aktualizacje katalogu tytułów w abonamencie rozbudowały ofertę Game Pass do ponad 150 gier. Microsoft ogłosił plany rozwoju usługi Xbox Game Pass nastawione na stworzenie najlepszej usługi abonamentowej dla graczy.

Usługa Xbox Game Pass będzie obecnie obejmować wszystkie wydawnictwa własne Microsoft Studio na konsole Xbox, na równi z ich datą premiery rynkowej. Oznacza to, że zaczynając od premiery gry „Sea of Thieves", zaplanowanej na 20 marca tego roku, gracze będą mieć wybór pomiędzy zakupem gry na własność lub uzyskaniem dostępu do tytułu w ramach atrakcyjnego cenowo miesięcznego abonamentu.

Planowane jest również umożliwienie dostępu na podobnych zasadach do już zapowiedzianych tytułów ekskluzywnych, w tym „State of Decay 2" i „Crackdown 3", jak również przyszłych wydawnictw Microsoft Studios, w tym nowych części serii „Halo", „Forza" i „Gears of War".

„Słuchaliśmy opinii naszych klientów i to była najbardziej pożądana przez nich funkcja. Plan wydawania wszystkich nowych tytułów własnych Microsoft Studios na wyłączność dla konsoli Xbox One w usłudze Xbox Game Pass w tym samym czasie, co ich globalna premiera, ma na celu zapewnienie większej swobody wyboru sposobu, w jaki gracze korzystają z gier. Rozumiemy również jak ważnym dla graczy aspektem jest dostęp do najnowszych produkcji w atrakcyjnej cenie. Dlatego podjęliśmy prace nad nowymi możliwościami dostarczania treści naszym klientom." - powiedział Phil Spencer, Head of Gaming w Microsoft.

Xbox Game Pass - co to jest?

Usługa Xbox Game Pass umożliwia dostęp do ponad 100 pełnych gier cyfrowych na konsoli Xbox One, oraz tytułów z konsoli Xbox 360 dostępnych we wstecznej kompatybilności, w ramach jednego abonamentu. Abonament Xbox Game Pass można kupić w cenie 29 zł miesięcznie na stronie xbox.com/game-pass, lub bezpośrednio w Sklepie Xbox na konsoli Xbox One, korzystając zarówno z karty płatniczej, jak i kart przedpłaconych, dostępnych w sklepach stacjonarnych. Każdy posiadacz konta Xbox Live może skorzystać z bezpłatnego, 14-dniowego okresu testowego. Korzystanie z usługi Xbox Game Pass nie wymaga posiadania abonamentu Xbox Live Gold*.