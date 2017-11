1-Ring - pierwsza kamera lewitująca świata

Firma 1-Ring postanowiła ożywić nudny rynek akcesoriów smart home i zaprojektowała gadżet, który spodoba się przede wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen i filmów science fiction. Moon to kamera domowa, która jest zamknięta w obudowie o kulistym kształcie. Gadżet jest wyposażony w podstawkę (stację bazową), która jest w stanie sprawić, że kamera będzie unosić się kilka centymetrów nad powierzchnią.



Wygląda to bardzo efektownie, ale tez ma praktyczne zastosowanie. Dzięki możliwości swobodnego podwyższania i obniżania swojej wysokości, a także obracania się na wszystkie strony, kamera jest w stanie rejestrować obraz całego pomieszczenia w którym się znajduje.

Gadżet jest wyposażony w cały zestaw czujników, a także dwa mikrofony. Dzięki inteligentnemu mechanizmowi, kamera jest w stanie obracać się w tym kierunku, z którego nadchodzi dźwięk. Co więcej, jest w stanie rozpoznawać poszczególne odgłosy i ignorować te, które nie są w żaden sposób niebezpieczne (na przykład szczekanie psa).

Projekt Moon by 1-Ring uzbierał w serwisie Indiegogo ponad 115 tysięcy dolarów, co stanowi około 260 procent kwoty wymaganej do jego zrealizowania. Oznacza to, że wkrótce kamera najprawdopodobniej trafi do otwartej sprzedaży.