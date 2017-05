10. Konferencja Open Source Day

Konferencja Open Source Day gromadzi blisko 1000 specjalistów IT i osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. 17 maja w hotelu Marriott wystąpi kilkudziesięciu prelegentów z całego świata reprezentujących marki, takie jak Red Hat, Google, EDB Enterprise, Suse, Zabbix i wiele innych. Prelekcje i prezentacje case study dopełnią bezpłatne warsztaty techniczne prowadzone przez ekspertów Linux Polska.

- Decyzja o zorganizowaniu pierwszej edycji konferencji była odpowiedzią na ogromne zainteresowanie tematem otwartych technologii. Bardzo szybko lokalna inicjatywa urosła do rangi dużego, międzynarodowego projektu. Przez ostatnie 10 lat w wydarzeniu wzięło udział 5 tys. uczestników, a online było z nami kolejne 14 tys. Open Source Day to nie tylko wydarzenie dedykowane osobom zainteresowanym otwartym oprogramowaniem. To konferencja dla wszystkich którzy chcą się dowiedzieć więcej o kluczowych kierunkach rozwoju nowoczesnego oprogramowania i tych, którzy szukają wysokiej jakości, niezawodnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych - mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator Open Source Day.

Otwarte technologie to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju branży IT. Są nie tylko podstawą rozwiązań konsumenckich (np. telefony z systemem Android), ale także na stałe zadomowiły się w biznesie. Jak wynika z danych Black Duck, korzysta z nich 78 proc. organizacji na całym świecie. Wśród użytkowników open source znajdują się m.in. instytucje finansowe, takie jak banki czy giełdy papierów wartościowych, firmy z sektora telekomunikacyjnego, a także instytucje publiczne.

Już 17 maja w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 10., jubileuszowa edycja konferencji Open Source Day, największego europejskiego wydarzenia dedykowanego otwartym technologiom. W czasie konferencji na scenie wystąpią m.in. przedstawiciele wiodących globalnych marek technologicznych, którzy opowiedzą o kluczowej roli open source w rozwoju nowoczesnego oprogramowania.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Dariusz Jemielniak, profesor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie otwartej współpracy, który wykładał m.in. na Harvardzie, Uniwersytecie Kalifornijskim czy Massachusetts Institute of Technology. Dariusz Jemielniak jest aktywistą ruchu Wikimedia i pierwszym członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation wybranym spoza USA i Europy Zachodniej. Jest także autorem największego polskiego darmowego słownika internetowego ling.pl.

Ponadto, w czasie wykładów będzie można dowiedzieć się jaka jest rola jednostki i społeczności w tworzeniu otwartych technologii, a także dlaczego w open source inwestują firmy bazujące do tej pory na rozwiązaniach zamkniętych. Nie zabraknie również tematów poświęconych konkretnym zagadnieniom technologicznym, np. temu w jaki sposób open source zmienia na lepsze publiczną chmurę, czy jak zarządzać dużą liczbą serwerów w różnych architekturach.

Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty technologiczne. Sesje prowadzone przez ekspertów Linux Polska są dedykowane wszystkim, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem wiodących technologii open source. W programie znalazł się tematy takie jak automatyzacja i orkiestracja kontenerów, analiza logów, migracja środowisk Linux do chmury, czy Web SSO.

Tegoroczna konferencja Open Source Day to już dziesiąta edycja wydarzenia. W ciągu minionej dekady w spotkaniach wzięło udział ponad 5 tys. uczestników, a kolejne 14 tys. śledziło relację online. Status konferencji, jako jednego z najważniejszych wydarzeń technologicznych w kraju, potwierdza przyznanie patronatu honorowego Ministerstwa Cyfryzacji i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Cieszymy się, że w czasie tegorocznej edycji możemy świętować dziesięciolecie współpracy z Red Hat, głównym partnerem konferencji. W tym roku na jednej scenie spotkają się przedstawiciele najważniejszych graczy sektora technologii, takich jak Google, Microsoft, Suse, MySQL i wiele innych. Konferencja jest platformą spotkań dla firm, które na co dzień ze sobą konkurują, również tych, których podstawą działania są technologie zamknięte. Ich obecność jest kolejnym dowodem na to, że dziś open source to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju IT, którego nie można ignorować - mówi Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska, organizator konferencji Open Source Day.

Rejestracja na Konferencję oraz warsztaty odbywa się poprzez stronę internetową wydarzenia: www.opensourceday.pl