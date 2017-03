1000 programistów nie może się mylić - agenda Festiwalu 4Developers robi wrażenie

Rozbudowana agenda

Interdyscyplinarność przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego to esencja Festiwalu. Do dyspozycji uczestników jest aż 14 różnorodnych ścieżek tematycznych, a w ramach nich ponad 100 prezentacji na różnym poziomie zaawansowania. Nie trzeba być skazanym na jedną ścieżkę! Uczestnicy mogą swobodnie przechodzić pomiędzy ścieżkami i wybierać prezentacje z różnych dziedzin.

Nie tylko programowanie

Oprócz ścieżek poświęconych najbardziej popularnym językom programowania (Java, PHP, .NET, JavaScript, Python, Ruby), w agendzie równie istotną pozycję zajmują dziedziny takie jak Architektury Aplikacji, Front-end czy Gamedev. Business Relations i Soft Skills to doskonała opcja dla osób, które chcą odpocząć od wysoce technicznych tematów i podnieść swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności miękkich. Odrębna ścieżka warsztatowa gwarantuje ogromną dawkę wiedzy tym, którzy lubią od razu testować nowo nabyte umiejętności.

Spotkanie z ekspertami i społecznościami

W tworzenie programu Festiwalu aktywnie zaangażowani są rozpoznawalni eksperci dobrze w branży IT - prelegenci i członkowie Rady Programowej. To właśnie oni kształtują agendę i starają się dopasować ją do potrzeb polskiej społeczności IT. Na scenie pojawią się między innymi: Jarek Pałka (JIT me baby one more time), Jakub Marchwicki (Wyobraź sobie że cała publiczność siedzi nago...) i Maciej Mensfeld (Trailblazer - A High-Level Architecture For The Web). Oprócz tego 4Developers wspierają liczne polskie społeczności programistyczne - będziesz miał szansę spotkać tu ich przedstawicieli.

Skorzystaj z możliwości, jakie daje 4Developers

Zapoznaj się z agendą i przekonaj się, że warto się zarejestrować! Dla naszych czytelników organizatorzy przygotowali 15% zniżki na bilety z kodem: przyjdzna4deva

Więcej informacji o Festiwalu znajdziesz na stronie: http://2017.4developers.org.pl/