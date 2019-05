12. edycja Open Source Day - podsumowanie

14 maja w Warszawie odbyła się kolejna edycja największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej otwartym technologiom. Ponad 800 uczestników dopisało kolejną kartę do 12-letniej historii wydarzenia. Na uczestników czekało 9 sesji technicznych podzielonych na 3 bloki tematyczne. Wśród omawianych wątków znalazły się takie tematy jak: bezpieczeństwo i monitoring infrastruktury IT, cloud computing, automatyzacja i rozwój oprogramowania.

Organizatorzy spotkania, czyli przedstawiciele Linux Polska, autorzy wykładów i zaproszeni goście byli zgodni co do jednej kwestii – technologia open source jest motorem rozwoju światowej gospodarki, ale otwarte systemy są coraz częściej niezbędnym elementem w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Obecnie 15 mln programistów na całym świecie pracuje nad oprogramowaniem otwartoźródłowym, a rozwijanych jest ok. milion produktów. Inne dane są mniej optymistyczne. Jak podaje GUS, w Polsce brakuje ok. 50 tys. deweloperów, ale według szacunków mówiących o realnym zapotrzebowaniu, liczba ta wynosi nawet 200 tys. W liczba ta sięga pół miliona. Podobnie jest w Danii, która ma ambicje stać się kolejną Doliną Krzemową.

Honorowy patronat nad konferencją Open Source Day 2019 objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z kolei wśród patronów medialnych znalazły się redakcje: TOK FM, Warsaw Business Journal, Infor.pl, Egospodarka.pl, PC Format, CD Action, Magazyn Programista, ITWiZ, IT Reseller, Dziennika Internautów, OSworld.pl, Linux.pl oraz Linux Magazine Polska.